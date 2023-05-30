Популярное приложение iRecorder для записи экрана на Android тайно начало шпионить за пользователями

ESET сообщает, что приложение Android для записи экрана, iRecorder, через год после релиза начало шпионить за своими пользователями. Программа похищала данные с помощью микрофона и рылось в файлах на телефоне.

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Вредоносный код заставлял приложение каждые 15 мин. незаметно загружать минуту записи звука с микрофона устройства, а также извлекать документы, веб-страницы и мультимедийные файлы из хранилища телефона. Приложение уже удалено из Google Play, где до обнаружения факта шпионства его скачали более 50 000 раз. Если оно установлено на телефон, его нужно как можно скорее удалить.

ESET идентифицировала в iRecorder вредоносный код AhRat – модифицированную версию трояна AhMyth. Подобные программы могут использоваться для шпионажа и удаленного управления устройством. Получив удаленное управление, программа вела себя естественным образом, имея необходимые разрешения в силу своей функциональности. Неясно, кто внедрил троян в программу, сам разработчик или посторонние лица.

Компания Apple неоднократно заявляла, что не допускает сторонние магазины в iOS именно для предотвращения подобных случаев. Тем не менее ей придется внедрить такую возможность в странах Европейского Союза.

Источник: TechCrunch