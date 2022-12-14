Apple планирует разрешить установку приложений из сторонних магазинов и источников к 2024 году – Bloomberg

Как сообщает Bloomberg, ссылаясь на осведомлённые источники, сотрудники Apple работают над изменениями в iOS, которые позволят устанавливать на iPhone приложения из-за пределов Apple App Store. Компания из Купертино намерена реализовать эти изменения к 2024 году в ответ на нормативные требования ЕС, такие, как Закон о цифровых рынках. Изменения могут начаться внедряться в конце следующего года с выходом iOS 17.

Это будет знаменовать отход от давней принципиальной позиции Apple, согласно которой сторонние магазины приложений и загрузка приложений из сторонних источников будут представлять угрозу безопасности и конфиденциальности для владельцев iPhone. Вместе с тем Apple изучает способы ограничить доступ пользователей к потенциально вредоносным приложениям. Например, компания обсуждает возможность «проверки» сотрудниками Apple внешних приложений с особыми требованиями безопасности. Компания может использовать подход, похожий на ситуацию с Mac – пользователи могут устанавливать любые приложения, но если приложение не было проверено Apple, его установка может сопровождаться трудностями.

По данным источников Bloomberg, эта инициатива не пользуется популярностью внутри компании, даже несмотря на то, что в ней участвует множество людей из нескольких команд. Некоторые работники согласны с линией компании в отношении конфиденциальности и безопасности. Другие считают, что это отвлечёт от добавления новых функций или решения других проблем в ПО.

Европейский Закон о цифровых рынках требует открытия некоторых функций через API для сторонних разработчиков, которые ранее были доступны только Apple. Например, это может затронуть бесконтактные платежи и функции камеры.

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Регуляторные органы также призвали к взаимодействию между системами обмена сообщениями, такими как iMessage. Однако в этом отношении у Apple пока нет конкретных планов из-за опасений, что эти изменения могут поставить под угрозу сквозное шифрование и другие функции конфиденциальности и безопасности.

Ещё одна норма Закона о цифровых рынках требует, чтобы Apple разрешила разработчикам добавлять в приложения сторонние платёжные системы. В данном вопросе компания также не пришла к окончательному решению, хотя и пошла на некоторые уступки в рамках соглашения с правительством Японии, позволив некоторым приложениям направлять пользователей на платёжные системы в интернете.

Все эти изменения могут оказать существенное влияние на прибыль Apple. Bloomberg предполагает, что изменения могут вступить в силу только в Европе и не затронут пользователей в Северной Америке или других регионах, на которых не распространяется европейский Закон о цифровых рынках.

Источник: arstechnica