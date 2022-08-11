Электромобиль Porsche Taycan Turbo S показал рекордное время на Нюрбургринге, отобрав первое место у Tesla Model S Plaid [видео]

Автомобильные бренды Porsche и Tesla продолжают сражаться за звание самого быстрого серийного электромобиля, используя в качестве ринга Нюрбургринг, а в качестве своих самых сильных бойцов — спортивные седаны Taycan и Model S.

На этот раз очередь хвастать результатами на 20,8-километровой трассе дошла до Porsche. Бренд показал результат 7 минут 33 секунды (7:33.350) с помощью модели Taycan Turbo S с новым пакетом Performance kit и системой Porsche Dynamic Chassis Control (PDCC). В прошлом году Tesla Model S Plaid показала на этой версии трассы результат на две секунды медленнее (7:35.579).

Модель получила 21-дюймовые колесные диски RS-Spyder и резину Pirelli P Zero Corsa, а обновленная система Porsche 4D Chassis Control анализирует и синхронизирует работу всех элементов подвески в режиме реального времени.

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Показательно, что такой же электромобиль может купить любой желающий уже в этом году, это не специфические улучшения для взятия рекордов, а серийная модель в топовой версии. Его мощность составляет 460 кВ / 625 л.с., а запас хода — 440-468 км.

Источник: Porsche