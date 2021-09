Побить рекорд прохождения сложнейшей гоночной трассы Нюрбургринг (Nordschleife) стремится практически любой производитель мощных автомобилей, так как помимо морального удовлетворения этот титул является бесплатной и весьма действенной рекламой продукции. Соответственно, на трассе регулярно сражаются самые интересные новинки автомира, включая электрические модели.

В этот раз порадовать фанатов своей продукции решил Илон Маск, сообщивший весьма приятную новость — новый рекорд круга установлен и сделал это электромобиль Tesla Model S Plaid.

Tesla Model S Plaid just set official world speed record for a production electric car at Nurburgring. Completely unmodified, directly from factory. pic.twitter.com/AaiFtfW5Ht

— Elon Musk (@elonmusk) September 9, 2021