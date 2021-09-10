Tesla Model S Plaid установил новый рекорд трассы Нюрбургринг для серийных электромобилей, пройдя круг за 7:30.9 со средней скоростью 166 км/ч [видео]
Побить рекорд прохождения сложнейшей гоночной трассы Нюрбургринг (Nordschleife) стремится практически любой производитель мощных автомобилей, так как помимо морального удовлетворения этот титул является бесплатной и весьма действенной рекламой продукции. Соответственно, на трассе регулярно сражаются самые интересные новинки автомира, включая электрические модели.
В этот раз порадовать фанатов своей продукции решил Илон Маск, сообщивший весьма приятную новость — новый рекорд круга установлен и сделал это электромобиль Tesla Model S Plaid.
Tesla Model S Plaid just set official world speed record for a production electric car at Nurburgring. Completely unmodified, directly from factory. pic.twitter.com/AaiFtfW5Ht
— Elon Musk (@elonmusk) September 9, 2021
Как видим, финальное время лучшей попытки Tesla Model S Plaid составило 7:30.909, средняя скорость на протяжении круга длиной 20,6 км составила 166,32 км/ч. Это на 11 секунд быстрее, чем у электромобиля Porsche Taycan, который показал 7 минут 42 секунды в 2019 году.
Илон Маск специально отметил, что речь идет о серийной стоковой Tesla Model S Plaid, которая только сошла с конвейера и не подвергалась никаким модификациям (модифицированная версия, по слухам, проходила Нюрбургринг за 7:20).
Видео прохождения трассы, снятое из кабины электромобиля, даже выложили на официальном канале Tesla:
Для сравнения отметим, что лучшее время для серийных автомобилей показал Porsche 911 GT2 RS (Manthey Performance Kit), преодолевший трассу в июне этого года за 6:38.835.
Источник: Motor1