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Побить рекорд прохождения сложнейшей гоночной трассы Нюрбургринг (Nordschleife) стремится практически любой производитель мощных автомобилей, так как помимо морального удовлетворения этот титул является бесплатной и весьма действенной рекламой продукции. Соответственно, на трассе регулярно сражаются самые интересные новинки автомира, включая электрические модели.

В этот раз порадовать фанатов своей продукции решил Илон Маск, сообщивший весьма приятную новость — новый рекорд круга установлен и сделал это электромобиль Tesla Model S Plaid.

Tesla Model S Plaid just set official world speed record for a production electric car at Nurburgring. Completely unmodified, directly from factory. pic.twitter.com/AaiFtfW5Ht — Elon Musk (@elonmusk) September 9, 2021

Как видим, финальное время лучшей попытки Tesla Model S Plaid составило 7:30.909, средняя скорость на протяжении круга длиной 20,6 км составила 166,32 км/ч. Это на 11 секунд быстрее, чем у электромобиля Porsche Taycan, который показал 7 минут 42 секунды в 2019 году.

Илон Маск специально отметил, что речь идет о серийной стоковой Tesla Model S Plaid, которая только сошла с конвейера и не подвергалась никаким модификациям (модифицированная версия, по слухам, проходила Нюрбургринг за 7:20).

Видео прохождения трассы, снятое из кабины электромобиля, даже выложили на официальном канале Tesla:

Для сравнения отметим, что лучшее время для серийных автомобилей показал Porsche 911 GT2 RS (Manthey Performance Kit), преодолевший трассу в июне этого года за 6:38.835.

Источник: Motor1