После аварии Tesla Model 3 с несколькими переворотами кабина сохранила целостность, а водитель не получил серьёзных травм

Электромобиль Tesla Model 3 должен быть достаточно безопасным, так как компания уже не новичок в автомобилестроении. И хотя официальные краш-тесты пока не подтвердили прочность этого автомобиля, реальные жизненные условия позволяют оценить, насколько хорошо инженеры справились со своей работой.

Пользователь Reddit с ником StapleGun рассказал об одной из первых аварий Model 3, в которой автомобиль перевернулся. При этом электромобиль хорошо справился с задачей защиты водителя от негативных последствий аварии. Отмечается, что жена пользователя StapleGun ехала в Tesla Model 3 в левой полосе со скоростью около 70 миль в час (около 113 км/ч). При этом электромобиль столкнулся с другим автомобилем, который двигался в средней полосе. В результате столкновения Model 3 ударился об бетонный разделительный барьер. Сила удара была такой, что от автомобиля оторвалось переднее колесо со стороны водителя. После этого автомобиль продолжил движение, опрокинулся и перевернулся несколько раз. Лишь после этого он остановился, приземлившись на крышу. Второй автомобиль, участвовавший в аварии, также ударился об ограждение, но с меньшей силой.

Оказавшиеся поблизости люди попытались помочь водителю Model 3 выбраться из опрокинувшегося автомобиля. При этом удалось опустить боковое окно на двери водителя и открыть дверь обычной кнопкой, не прибегая к аварийному открытию. Жена StapleGun чувствовала себя хорошо, однако в качестве предосторожности всё же отправилась в больницу в карете скорой помощи. В медицинском учреждении было установлено, что она получила компрессионный перелом одного из позвонков. Ей оказали необходимую медицинскую помощь и отпустили домой через несколько часов. Среди прочих травм, полученных во время аварии упоминаются небольшой фрикционный ожог, полученный от контакта с подушками безопасности, и несколько синяков. Также на следующий день женщина испытывала общую болезненность, что неудивительно после столь серьёзной аварии.

Как отмечает StapleGun, автомобиль Tesla Model 3 оказался эффективным с точки зрения безопасности. Подушки безопасности обеспечили защиту водителя во время переворотов (в том числе подушка для ног под рулевым колесом, о которой он даже не знал). Кабина оказалась совершенно неповреждённой. Лобовое стекло и стеклянная крыша, очевидно, были разбиты, но они вообще не проникли в кабину.

Источник: Engadget, Reddit