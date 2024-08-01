После фильмов «Мятежная луна» Зак Снайдер хочет снять что-то маленькое и без спецэффектов

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После завершения киноэпопеи «Мятежная луна» Зак Снайдер хочет снять небольшой фильм без спецэффектов. «Мятежная луна» многими воспринимается как провал, поэтому режиссер вполне ожидаемо решил сделать нечто противоположное.

«Я сейчас пытаюсь снять маленький фильм. Я не собираюсь говорить, что это такое, но я спросил, могу ли я просто сделать фильм без каких-либо визуальных эффектов в нем в течение пяти минут? Потом вернусь к безумию […] Я должен был бы создать этот маленький фильм, и это то, что я хочу сделать».

Всего несколько месяцев назад Снайдер «угрожал» снять третий фильм «Мятежный месяц» и режиссёрские версии, но реакция на первые две части могла заставить его думать в другом направлении. Не известно, означает ли это заявление намерение прекратить фантастическую серию, но исключать этого нельзя.

Фильмография Снайдера в основном состоит из эпических блокбастеров с кучей спецэффектов. Было бы интересно увидеть, как он сделает что-то менее интересное. Примером может быть его режиссерский дебют 2004 года «Рассвет мертвецов». Однако он еще и собирается писать сценарий, чего не было в «Мертвецах». Режиссуру тоже не считают сильной стороной «Мятежной луны», так что дело может быть не в спецэффектах.

Источник: World of Reel

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