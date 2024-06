«Мятежная Луна» — первый взгляд на «сексуальные и кровавые» режиссерские версии фильмов Зака Снайдера (релиз в августе)

Космоопера «Мятежная Луна» от Зака Снайдера, которая ранее вышла в двух частях на Netflix, получит режиссерские версии — согласно анонсу, они будут «сексуальнее и кровавее» оригинала и дебютируют на стриминге уже 2 августа.

Обе также получат новые названия: «Мятежная Луна: Дитя огня» / Rebel Moon — Part One: A Child of Fire в «удлиненной» версии будет транслироваться как «Rebel Moon — Chapter One: Chalice of Blood», а «Мятежная Луна. Часть 2: Дарующая шрамы» / «Part Two: The Scargiver — как «Chapter Two: Curse of Forgiveness».

«В режиссерской версии Снайдера мирное поселение на Луне в самых отдаленных уголках Вселенной оказывается под угрозой со стороны армий тиранического регента Бализариуса, а Кора, таинственная незнакомка, живущая среди крестьян, становится их надеждой на выживание и собирает небольшую группу воинов — чужаков, повстанцев, крестьян и сирот войны, которые объединяет общее желание искупления и мести», — говорится в анонсе Netflix (через Variety).

Ранее Снайдер сообщил, что обновленные версии получат около часа новых кадров — в галерее ниже можно увидеть некоторые из них:

Сейчас оригинальные части имеют довольно скромные оценки на Rotten Tomatoes: у первой — — 21% от критиков и 57% от зрителей, тогда как вторую оценили еще хуже — всего 15% от критиков и 48% от зрителей.

«Мятежная Луна» была задумана Снайдером более десятилетия назад — первоначально как часть «Звездных войн», которую режиссер представил Lucasfilm в период между завершением трилогии-приквела в 2005 году и продажей Lucasfilm Disney в 2012 году. Впоследствии история была переработана продюсером Эриком Ньюманом и самим Снайдером, сначала как оригинальный телесериал, а затем как полнометражный фильм.

В главных ролях выступили София Бутелла (Кора), Фра Фи (Бализариус), Чарли Ханам, Кэри Элвис, Эд Скрейн и Михиль Хаусман из «Игры престолов», Джимон Хонсу и другие.

Перед запуском второй части режиссер в интервью намекнул, что планирует продолжить свою сагу — и выпустить в общей сложности 4-6 фильмов. Если Netflix таки даст зеленый свет на дальнейшие действия, Снайдер говорит, что у него и его соавторов Курта Джонстада и Шея Хаттена уже есть история.