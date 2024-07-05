«Мадам Паутина», «Аргайл» и «Мятежная луна» — худшие фильмы 2024 года по версии Metacritic

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«Мадам Паутина» таки отметилась собственным достижением в 2024 году, но довольно сомнительным.

Супергеройский триллер Sony Pictures во вселенной Человека-Паука оценили, как худший фильм 2024 года на Metacritic (через Forbes) — с оценкой 26 из 100 (на Rotten Tomatoes рейтинг тоже довольно низкий с 11%).

Одну из главных ролей в ленте «Мадам Паутина» сыграла Дакота Джонсон, которая вскоре после премьеры заявила, что вряд ли когда-нибудь снова сыграет в супергероике. Фильм с бюджетом в $80 млн даже за два уик-энда проката не смог дотянуть до дебюта «Морбиуса» — ленты, которая когда-то имела статус фильма о супергероях Marvel с самыми низкими кассовыми сборами.

В «топе» худших фильмов года оказалась и вторая часть «Мятежной луны» Зака Снайдера, которой удалось «превзойти» низкие оценки предшественницы. Сейчас 16% от зрителей на Rotten Tomatoes и 35 из 100 на Metacritic. В целом оценки обеих частей стали худшими в карьере режиссера. Критики говорили о скучном и пустом сюжете и «неоригинальности» в каждой детали.

Также в рейтинг попал жуткий сиквел Altitude Film «Винни-Пух: Кровь и мед 2» (27/100), «Гарфилд в кино» (31/100) и шпионский триллер Мэттью Вона «Аргайл» (35/100).

Стоит отметить, что данные могут меняться в течение следующей половины года, однако вряд ли кому-то удастся превзойти достижения «Мадам Паутины».

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