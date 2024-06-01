Телевидение Warner Bros. (WBTV) создаст сериальную адаптацию ленты «300 спартанцев» Зака Снайдера, как сообщает Variety со ссылкой на собственные источники. Проект находится на ранней стадии разработки, детали пока неизвестны, но речь идет о приквеле к фильму 2006 года.

Зак Снайдер ведет переговоры о месте режиссера и исполнительного продюсера сериала. Дебора Снайдер, которая была исполнительным продюсером «300 спартанцев», тоже может вернуться, также будет привлечен Уэсли Коллер из Stone Quarry, продюсерской компании Снайдеров. Джанни Нуннари, Марк Кантон и Берни Голдманн, которые тоже были продюсерами фильма, также ведут переговоры о возвращении. Однако пока сценарист еще не выбран, также неизвестно о платформе, на которой покажут сериал

Лента, которая стала мемом, «300 спартанцев» основана на комиксе «300» Фрэнка Миллера и Линн Варли (в оригинале фильм называется так же). Комикс создан по мотивам реальных исторических событий, а также черпал вдохновение из фильма «300 спартанцев» 1962 года.

В фильме Джерард Батлер сыграл царя Леонида, а Родриго Санторо — Ксеркса. В актерский состав также вошли Лина Хиди, Дэвид Уэнем, Доминик Уэст, Винсент Риган, Том Уиздом и Майкл Фассбендер. После выхода на экраны фильм стал хитом и собрал более $450 млн, имея бюджет $65 млн. Лента стала культурным событием, породила мемы, ей были посвящены многочисленные пародии, в частности эпизод «Южного Парка»

Следующий фильм, «300 спартанцев: Возрождение империи», основанный на комиксе Фрэнка Миллера «Ксеркс», вышел в 2014 году. Снайдер был соавтором сценария, но не режиссером. Вернулись несколько оригинальных актеров, в том числе Лина Хиди и Родриго Санторо, а главную роль Фемистокла сыграл Салливан Степлтон. Ленту восприняли хуже, чем оригинал, но она все же собрала $337 млн и превзошла бюджет $110 млн в три раза.