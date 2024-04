Пробитое дно: фильм «Мятежная луна. Часть 2» получил 18% на Rotten Tomatoes — меньше, чем первая часть

Лента Зака Снайдера дебютировала с худшими оценками в карьере режиссера и «превзошла» этим предыдущий фильм франшизы. Сейчас «Мятежная луна. Часть 2 — Оставляющая шрамы», получила лишь 18% рейтинга критиков на Rotten Tomatoes и 47% зрительских симпатий. Первый фильм, «Дитя Огня», сейчас имеет 21% / 57% соответственно. В частности, критики отмечают скучный, пустой сюжет, который совсем не «цепляет», растянутость фильма и неоригинальность буквально каждой детали.

«Шрамы остаются только у тех, кто тратит четыре часа на эти фильмы», — Роберт Койдер, Flickering Myth.

«Нет сомнения, что Снайдер создал интересный мир — он просто забыл рассказать в нем интересную историю» — Ян Сэндвелл,

«Нам предоставили сотни подробностей об этой далекой галактике, но нет причин беспокоиться о любой из них», — Робби Коллин, Daily Telegraph.

«Та, что оставляет шрамы» Зака Снайдера — это унизительное дополнение к жанру научной фантастики, Netflix и воспоминаниям его зрителей», — Шарлотта Симмонс, We Got This Covered

«Бред, фарш из подделок», — Эми Николсон, New York Times.

«Едва ли оправдывает свое существование на фундаментальном уровне», — Родриго Перес, The Playlist.

«Настоящего развития истории не было. Такое ощущение, что мы остались в том же месте, где были после Части 1, только теперь количество погибших больше», — Тесса Смит, Mama’s Geeky.

«Опять неприятный опыт. Понятно, что здесь есть прекрасный VFX, потрясающий экшн, крутой мир и персонажи… но всему этому мешает плохой фильм, ужасный темп и история, которая меня просто не интересует», — Зак Поуп, Zach Pope Reviews.

«К сожалению, персонажи и диалоги остаются неуклюжими, что не должно удивлять, учитывая, насколько неоригинальным является почти каждый элемент, вплоть до робота, озвученного Энтони Хопкинсом», — Брайан Лоури, CNN.

«Соедините «Часть первую» и «Часть вторую» и станет ясно, что Rebel Moon — это четырехчасовой фильм, который можно было бы рассказать за два часа. Это не что-то «эпическое» — просто растянутое», — Оуэн Глейберман, Variety.

«Нет времени? Просто перемотайте до второго часа», — Джеффри Лайлз, Lyles’ Movie Files.

«Rebel Moon Part 1 был двухчасовым трейлером своего продолжения. Rebel Moon: Part Two: The Scargiver — это двухчасовой трейлер третьего фильма из этой якобы шестифильмовой франшизы. И, честно говоря, это звучит утомительно», — Прамит Чаттерджи, Digital Mafia Talkies.