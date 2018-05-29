Появились качественные изображения смартфона Moto Z3 Play

Очередная утечка рендеров позволяет полноценно оценить дизайн готовящегося к выпуску смартфона Moto Z3 Play.

Судя по изображениям, устройство оснащено вытянутым дисплеем, вероятно, с соотношением сторон 18:9. Углы дисплея закруглены. Несмотря на небольшие рамки вокруг экрана, на нижней грани под дисплеем имеется логотип Motorola.

На задней панели можно рассмотреть наличие магнитного интерфейса для крепления аксессуаров Moto Mod. Судя по всему, аксессуары предыдущего поколения будут совместимы с новинкой. На задней панели имеется выступающий блок камеры, который содержит два объектива и двойную вспышку. Блестящая задняя панель может говорить как об использовании стекла, так и пластика. Сканер отпечатков пальцев перемещён на боковую грань и теперь размещается в кнопке включения. Вместе с тем, на левой грани имеется дополнительная кнопка. Вероятно, она служит для вызова виртуального ассистента Google Assistant/Moto Actions.

Предыдущие утечки свидетельствовали, что смартфон Moto Z3 Play изготавливается в алюминиевом корпусе, а его лицевая панель покрыта защитным стеклом Gorilla Glass с эффектом 2.5D. В устройстве применяется 6-дюймовый AMOLED дисплей Max Vision с разрешением Full HD+ и соотношением сторон 18:9. Также сообщалось о наличии процессора Snapdragon 636 и 4 ГБ оперативной памяти. Ёмкость встроенного хранилища может составлять 32 или 64 ГБ. Поддерживается возможность установки карты памяти формата microSD. На задней панели расположен двойной модуль камеры на базе двух 12-мегапиксельных сенсоров. Камера на лицевой панели оснащена 8-мегапиксельным сенсором. При этом заявлена поддержка портретного режима для обеих камер. Также реализованы творческие режимы съёмки, выделение одного цвета, режим удаления фона и режим сканирования текстовых документов. Ёмкость батареи составляет 3000 мАч.

Как ожидается, официальная презентация смартфона Moto Z3 Play состоится 6 июня. Цена устройства пока не называется. Вместе с тем, судя по имеющейся информации, смартфон Moto Z3 Play будет предлагаться в составе четырёх комплектов: Power, Style, Gamepad и Projection. Они будут отличаться комплектацией. Первый вариант получит увеличенную ёмкость батареи благодаря комплектному Battery Moto Mod. Комплектация Style получит стильный корпус. Gamepad и Projection получат комплектные геймпад и проектор (Projector Mod).

Источник: gsmarena