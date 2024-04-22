Поисковая система Ecosia запустила первый в мире «энергогенерирующий» браузер

Сегодня — в День Земли — некоммерческая поисковая система Ecosia запустила «самый экологичный браузер на Земле». Она стремится предложить клиентам более устойчивую альтернативу Google Chrome или Apple Safari.

Подобно поисковой системе Ecosia, чем больше вы используете браузер, тем больше деревьев вы поможете посадить. Компания утверждает, что с 2009 года уже высадила 200 млн деревьев.

Новый браузер будет работать на возобновляемой энергии из собственных солнечных электростанций Ecosia. Компания даже говорит, что браузер фактически будет генерировать зеленую энергию — 25 Вт-ч на пользователя ежедневно, когда он просматривает веб-страницы. Этого достаточно для работы лампочки в течение 3 часов. Это может показаться немного, но если умножить на 20 млн имеющихся клиентов поисковой системы Ecosia, результат будет уже более весомый.

Как утверждают разработчики, браузер Ecosia оптимизирован для повышения скорости. Утверждается, что страницы загружаются в 3 раза быстрее, чем у большинства основных браузеров. Это осуществляется благодаря встроенному блокировщику рекламы, который уменьшает потребление данных пользователя и энергии.

Браузер создан на базе платформы Chromium и будет знаком всем, кто уже использует Chrome. Это включает настройки просмотра и функции безопасности, такие как управление паролями и шифрование SSL. Вместе с тем пользователи будут иметь доступ к существующим функциям Ecosia, таким как пиктограмма зеленых листьев, рейтинг климатических обязательств и недавно запущенный AI Chat на основе OpenAI. Чат-бот генерирует «более зеленые ответы», направляя пользователей к экологическим решениям.

Следует отметить, что браузер Ecosia содержит функцию «спонсируемых ссылок». Как следствие, пользователи могут делать покупки в интернете, одновременно поддерживая проекты Ecosia по изменению климата без дополнительных затрат. Это создаст новый поток дохода для компании, которая ранее зарабатывала все свои деньги на доходах от рекламы. Ecosia утверждает, что вся ее прибыль направляется непосредственно на проекты по высадке деревьев по всему миру. А теперь, с новым браузером, к чистому производству энергии.

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Браузер Ecosia доступен для компьютеров на Mac и Windows через страницу загрузки, а также для мобильных устройств через магазины приложений для Android и iOS.

Источник: thenextweb