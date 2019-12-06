Представлен бюджетный смартфон Nokia 2.3 — 6,2-дюймовый экран, 32 ГБ памяти, батарея 4000 мАч и ценник €109

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Компания HMD Global представила бюджетный смартфон Nokia 2.3 на основе операционной системы Android One, который сразу поступит в продажу по цене €109.

Смартфон укомплектован 6,2-дюймовым дисплеем с каплевидным вырезом, разрешением HD+ (720p) и соотношением сторон 19:9. Корпус выполнен из металла с ребристым покрытием из полимера, его габаритные размеры составляют 157,69х75,41х8,68 мм, вес — 183 грамма. Покупатель сможет выбрать темно-зеленый (Cyan Green), песочный (Sand) или угольно-черный (Charcoal) вариант оформления.

В качестве центрального процессора Nokia 2.3 выступает чипсет MediaTek Helio A22, дополненный 2 ГБ оперативной памяти и хранилищем данных на 32 ГБ (плюс поддержка карт памяти microSD емкостью до 512 ГБ). Емкость аккумулятора составляет 4000 мАч, при этом производитель обещает до двух дней работы от одного заряда благодаря фирменной технологии «Адаптивная батарея».

Фронтальная камера на 5 Мп (f/2.4) поддерживает биометрическую идентификацию по лицу владельца, основная камера представляет собой сдвоенный фотомодуль из блока на 13 Мп (f/2,2) и 2 Мп сенсора глубины.

Смартфон оснащается отдельной клавишей для вызова Google Assistant, 3,5 мм аудиоразъемом, FM-радио, а также портом micro-USB с поддержкой режима зарядки 5В/2А. Модель Nokia 2.3 располагает модулями GSM/LTE, Wi-Fi 802.11 b/g/n, Bluetooth 5.0, GPS/AGPS, а вот NFC нет. На рынке будут доступны версии с одной или двумя SIM (используется формат nanoSIM).

Модель Nokia 2.3 работает под управлением Android 9 (Android One), однако производитель пообещал обновление до Android 10, а также как минимум 2 года гарантированных обновлений прошивок и 3 года ежемесячных обновлений системы безопасности.

Источник: GSMarena, HMD Global