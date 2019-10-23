Представлен мобильный маршрутизатор Huawei 5G Mobile WiFi Pro с аккумулятором на 8000 мА∙ч и 40-ваттной зарядкой, способный одновременно играть роль резервной батареи





Huawei на сегодняшней 5G-конференции также представила Huawei 5G Mobile WiFi — мобильный маршрутизатор Wi-Fi со встроенным модемом 5G, который также может выступать в роли портативного аккумулятора для других мобильных устройств.

Внешне Huawei 5G Mobile WiFi напоминает обычный портативный аккумулятор в прямоугольном корпусе. В то же время дизайн маршрутизатора перекликается с премиальным смартфоном Huawei Mate 30 RS Porsche Design: здесь отделка передней панели под кожу, разбавленная вертикальной полосой из стекла черного цвета по центру.

Оснащение Huawei 5G Mobile WiFi включает 5G-модем Balong 5000 с поддержкой неавтономных сетей (Non-Standalone, NSA) и автономных (Standalone, SA), о котором мы подробно рассказывали здесь. Huawei заявляет скорости до 1,56 Гбит/с (подключение) и до 867 Мбит/с (соединение).

Huawei 5G Mobile WiFi будет предложен в двух модификациях 5G Mobile WiFi и 5G Mobile WiFi Pro, отличающихся емкостью встроенного аккумулятора и скоростями зарядки. Младшая 5G Mobile WiFi оснащается встроенным аккумулятором емкостью 4000 мА∙ч, а старшая 5G Mobile WiFi Pro располагает элементом вдвое большей емкости — 8000 мА∙ч. Кроме того, для старшей модели заявлена поддержка тройной быстрой зарядки: сам аккумулятор поддерживает фирменную 40-ваттную технологию зарядки Huawei посредство ЗУ соответствущей мощности и при этом может быстро заряжать другие мобильные устройства выдавая 22,5 Вт по проводу и 18 Вт по воздуху (обратная беспроводная зарядка). При этом в случае 5G Mobile WiFi говорится только о поддержке 18-ваттной проводной зарядки для внешних устройств. Судя по всему, мощность зарядки на прием в случае 5G Mobile WiFi составляет те же 18 Вт.

Еще одной особенностью Huawei 5G Mobile WiFi является небольшой информативный дисплей в верхней части, где может отображаться QR-код, чтобы быстро подключиться к сети.

Базовая версия Huawei 5G Mobile WiFi будет доступна только в белом цвете корпуса, тогда как продвинутая 5G Mobile WiFi Pro вдобавок получит и черный цвет. Обе версии поступят в продажу в декабре, но данных о ценах пока нет. Очевидно, что цены будут объявлены ближе к дате начала продаж.

Источник: Gizmochina