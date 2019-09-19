По цене двух Mate 30 Pro. Премиальный Huawei Mate 30 RS Porsche Design с 12 ГБ ОЗУ и 512 ГБ флэш-памяти оценивается в 2095 евро

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В дополнение к основным флагманским камерофонам Mate 30 и Mate 30 Pro компания Huawei представила премиальную модель Huawei Mate 30 RS Porsche Design, выделяющуюся оригинальным внешним оформлением.

Говоря о дизайне, он совсем не изменился по сравнению с прошлогодней моделью Mate 20 RS Porsche Design: все та же кожаная отделка задней панели, разбавленная вертикальной «гоночной» полосой из стекла черного цвета по центру.

Также Mate 30 RS Porsche Design выделяется со специальными тематическими обоями и темой оформления.

По характеристикам премиальный Huawei Mate 30 RS Porsche Design полностью повторяет старшую модель Mate 30 Pro, с той лишь разницей, что памяти здесь больше — 12 ГБ оперативной памяти и 512 ГБ встроенной флэш-памяти.

Huawei Mate 30 RS Porsche Design предлагается в черном и красном цветах.

Наконец, последнее отличие по сравнению с Mate 30 Pro — цена. Премиальный Mate 30 RS Porsche Design стоит как два Mate 30 Pro — €2 095.

Источник: GSM Arena