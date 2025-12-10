Представлен Nothing Phone (3a) Community Edition — когда дизайн действительно оригинальный

Nothing выпустила особую версию своего доступного смартфона Phone (3a) — Phone (3a) Community Edition. Это лимитированная серия, созданная в сотрудничестве с фанатами бренда. В то же время это первый смартфон Nothing с матовым, слегка «затуманенным» задним стеклом, а также рядом аппаратных и программных изменений, в которые вложились победители фанатского конкурса.

Обновленный дизайн

В базовую версию Phone (3a) добавили смелую окраску, которую разработал Emre Kayganacl. Смартфон получил полупрозрачный насыщенный синий цвет, акцентированный зелеными и фиолетовыми вставками, а рамка по периметру выполнена в белом цвете.

Главная новая деталь — матовое стекло, которого раньше не было ни в Phone (1), ни в Phone (2), ни в Phone (3). Предыдущие устройства компании использовали только глянцевое стекло или пластиковые покрытия, поэтому визуальный эффект и ощущения в руке должны стать совершенно другими. Об изменениях в технических характеристиках Nothing Phone (3a) Community Edition по сравнению с базовой моделью не сообщается.

Программные изменения

Фанат Jad Zock поработал над новыми часами на экране блокировки и обоями, которые стилистически продолжают сине-фиолетовую эстетику устройства.

Ambrogio Tacconi и Louis Aymond предложили оригинальный аксессуар — настольную игру с костями в фирменном стиле Nothing. Кости поставляются в компактном кейсе, который стилизован под матовое стекло Community Edition.

Цена Ничего Телефон (3а) Community Edition

Nothing выпустит только 1000 смартфонов Phone (3a) Community Edition. Старт продаж запланирован на 12 декабря на официальном сайте компании. Цена не изменилась по сравнению со стандартной версией — £379 или €379. В комплекте сразу добавляют игровые кости.

Желающие могут зарегистрироваться на сайте Nothing, чтобы успеть приобрести одну из тысячи доступных единиц.

