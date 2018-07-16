Представлен смартфон Moto E5 Play Android Go Edition: меньше ОЗУ, но экран крупнее, а цена еще ниже

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Компания Motorola на днях представила новый смартфон – Moto E5 Play Android Go Edition. Новинка, как можно догадаться по названию, работает под управлением ОС Android Oreo (Go Edition) и является еще более доступной версией и без того весьма недорогого смартфона Moto E5, представленного в апреле.

Напомним, операционная система Android Oreo (Go Edition), которую по старой памяти многие называют просто — Android Go, была представлена около года назад. Она предназначена для самых бюджетных смартфонов и для развивающихся рынков. С этой моделью Motorola примкнула к тому небольшому числу производителей, выпустивших смартфоны в рамках данной инициативы.

От обычного Moto E5 Play новая модель Android Go Edition отличается уменьшенным вдвое объемом ОЗУ – до 1 ГБ. Также уменьшили емкостью аккумулятора с 2800 до 2100 мА•ч. Зато новинка получила более крупный дисплей диагональю 5,3 дюйма, но его разрешение ниже – 960х480 пикселей. Напомним, у обычного Moto E5 Play установлен экран 5,2 дюйма разрешением 1440х720 пикселей. По остальным параметрам различий нет: SoC Snapdragon 425, 16 ГБ флэш-памяти, слот microSD, дактилоскопический датчик и камеры разрешением 8 и 5 Мп со светодиодными вспышками.

Теперь главное – цена. В Европе за Moto E5 Play Android Go Edition попросят €109. В продаже новинка появится в конце этого месяца в трех цветовых вариантах: черном, синем и сером.

Источник: Motorola