Представлен смартфон Smartisan R1 с 1 ТБ внутренней памяти

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Китайская компания Smartisan представила флагманский смартфон Smartisan R1, слухи о котором появились ещё месяц назад. Особый интерес к нему вызван тем, что это первый смартфон в мире с объёмом внутренней памяти 1 ТБ.

Smartisan – один из немногих китайских производителей, который хоть как-то отличается от остальных. Новинка компании не лишена модных тенденций, аппарат получил безрамочный дизайн и, соответственно, вырез в верхней части экрана, но не как у iPhone X, а как у Essential Phone. Внизу на передней панели всё ещё остаётся достаточно свободного места, из-за чего соотношение площади экрана к корпусу составляет далеко не рекордные 84%.

Тыльная сторона корпуса прикрыта 3D-стеклом, там расположен сканер отпечатков пальцев в виде логотипа компании. Боковая рамка изготовлена из авиационного алюминия с тонкой полоской, как фирменное отличие дизайна всех мобильных устройств Smartisan.

Аппаратной основой Smartisan R1 выступил флагманский чипсет Qualcomm Snapdragon 845 с графикой Adreno 630, который работает в паре с 6 или 8 ГБ оперативной памяти (в зависимости от версии). Внутренней памяти может быть 64 или 128 ГБ, а также 1 ТБ в максимальной конфигурации.

Устройство оснащено 6,17-дюймовым дисплеем с соотношением сторон 18,7:9 и разрешением 2242×1080 пикселей. Экран прикрыт защитным стеклом Gorilla Glass 3 и охватывает 96% цветового пространства DCI-P3. Smartisan R1 оборудован сдвоенной основной камерой с первичным модулем Sony IMX363 на 12 Мп, диафрагмой f/1.8, технологией фокусировки Dual Pixel и 4-х осевой оптической стабилизацией. Дополнительный модуль – Sony IMX350 с разрешением 20 Мп, диафрагмой f/1.75 и размером пикселя 1 мкм. Фронтальная камера представлена фотомодулем на 24 Мп с апертурой f/2.0.

Смартфон питается от аккумулятора ёмкостью 3600 мАч с поддержкой быстрой зарядки Quick Charge 4+. Имеются Bluetooth 5.0, двухдиапазонный Wi-Fi и NFC. Сообщается также о наличии Display Port 1.4, совместимого с USB-C. Чего в смартфоне нет, так это слота для карт памяти microSD и 3,5-мм разъёма для наушников. Аппарат работает на собственной операционной системе Smartisan OS 6.

Smartisan R1 уже доступен в продаже на внутреннем рынке. Купить его можно на официальном сайте и в онлайн-магазине JD.com, цены следующие:

версия на 6 / 64 ГБ — $549;

версия на 6 / 128 ГБ — $629;

версия на 8 / 128 ГБ — $705;

версия на 8 ГБ / 1 ТБ — $1389.

Источник: smartisan