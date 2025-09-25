Представлены Xiaomi Pad 8 и Pro: Snapdragon 8 Elite, 50 МП камера и аксессуары как у iPad чуть дороже $300

Компания представила свои флагманские планшеты, один из которых, Xiaomi Pad 8, ориентирован на доступность, а второй, Xiaomi Pad 8 Pro, — на производительность и фото.

Xiaomi Pad 8

Новый Xiaomi Pad 8 тоньше и легче чем прошлогодний Pad 7. При этом он стал мощнее благодаря процессору Snapdragon 8s Gen 4 и приобрел дополнительные официальные аксессуары. Планшет оснащен тем же процессором, что и телефон Poco F7. Ожидается, что чип обеспечит новинке 50% преимущества в производительности по сравнению с предшественником.

Однако по характеристикам кажется, что Xiaomi Pad 8 сохранил дисплей Pad 7. Он имеет 11,2″ IPS-экран с разрешением 3200 x 2136 пикселей и соотношением сторон 3:2, частотой обновления 144 Гц и яркостью 800 нит. Дисплей поддерживает HDR10, HDR Vivid и Dolby Vision и имеет полный DC dimming. Основная камера 13 МП (4K, 30 кадров/с) и фронтальная 8 МП также не изменились.

Емкость аккумулятора выросла с 8850 мАч до 9200 мАч, но скорость проводной зарядки так же ограничена мощностью 45 Вт. Есть обратная зарядка мощностью 22,5 Вт. Xiaomi обещает до 9,37 часа игры, 13 часов воспроизведения видео и 18,5 часов онлайн-общения на одном заряде. Впрочем, несмотря на увеличение батареи, Pad 8 весит немного меньше — 485 г против 500 г. Также он стал тоньше — 5,75 мм, на 0,45 мм меньше Pad 7.

Хочеш знати більше, ніж ChatGPT 5? Підписуйся на ITC.ua у Telegram ПІДПИСАТИСЯ

Планшет доступен в черном, бирюзово-зеленом и ледяно-синем цветах. Цена Xiaomi Pad 8 начинается от $310 за версию с 8 ГБ LPDDR5X оперативной памяти и 128 ГБ UFS 3.1 накопителем, и возрастает до $420 с 12 ГБ LPDDR5T и 256 ГБ UFS 4.1. Как и Pad 8 Pro, Pad 8 можно оснастить клавиатурой и стилусом, которые напоминают аксессуары планшетов Apple.

Xiaomi Pad 8 Pro

Это устройство стало новой заявкой Xiaomi на рынок на рынок высококачественных планшетов на Android благодаря процессору Qualcomm Snapdragon 8 Elite. Он оснащен 11,2″ дисплеем с разрешением 3,2K (3200 × 2136), соотношение сторон 3:2, частотой обновления до 144 Гц и пиковой яркостью 800 нит. Экран поддерживает HDR10, Dolby Vision и HDR Vivid, а также имеет DC dimming. В матовой версии используется нанотекстурное травление AG и AR-покрытие, что предотвращает рассеянный свет до 99% и снижает коэффициент отражения на 70%.

Планшет получил оснащен 50 МП заднюю камеру с диафрагмой f/1.8 и записью видео 4K 60 кадров/с. Фронтальная сверхширокоугольная камера имеет сенсор 32 МП, автоматическое центрирование, управлением жестами и многочисленные режимы фото, что делает ее замечательной для видеозвонков и встреч. Запись видео дополняет система из четырех микрофонов и шумоподавление с искусственным интеллектом.

Pad 8 Pro имеет аккумулятор высокой плотности емкостью 9200 мАч с быстрой зарядкой до 67 Вт и обратной проводной зарядкой на 22,5 Вт. Xiaomi заявляет о до 10,5 часов автономности в играх, 14 часов воспроизведения видео и более 20 часов онлайн-конференций. Планшет поддерживает стандарты зарядки QC3+, PD3.0 и Mi FC2.0.

Планшет предлагает Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4 и USB 3.2 Gen1 (5 Гбит/с), а также поддержку аудиокодеков AAC, LDAC, LHDC 5.0 и Auracast. Среди датчиков есть боковой сканер отпечатков пальцев, ИК-пульт, датчик Холла, сенсор окружающего освещения и гироскоп. Из аксессуаров дополнительно доступен стилус Focus Pro с расширенными жестами и тактильной обратной связью, а также магнитную клавиатуру с тачпадом.

Xiaomi Pad 8 Pro имеет 8 конфигураций в различных сочетаниях объемов памяти и глянцевого или матового экранов. Самый простой вариант 8 ГБ / 128 ГБ стоит $390, а за матовый 16 ГБ / 512 ГБ просят $575. Планшет доступен в черном, бирюзово-зеленом и ледяно-синем цветах.

Источники: Notebookcheck, GizmoChina