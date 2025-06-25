Poco F7 уже в Украине: Snapdragon 8s Gen 4 и батарея на 6500 мА*ч от 18 тыс. грн

Xiaomi расширила линейку смартфонов Poco F7, добавив в нее базовую модель. Она дополняет версии Poco F7 Pro и Ultra, которые были представлены ранее. При этом даже базовый смартфон серии предлагает характеристики флагманского уровня.

Характеристики Poco F7

Смартфон Poco F7 получил 6,83-дюймовый AMOLED дисплей с разрешением 2772х1280 пикселей. Панель обеспечивает частоту обновления 120 Гц и пиковую яркость 3200 нит. Благодаря тонким граням дисплей занимает 94,23% поверхности фронтальной панели.

Устройство содержит новый процессор Snapdragon 8s Gen 4. Он позволяет смартфону набирать более 2 млн баллов в тесте AnTuTu. Объем оперативной памяти составляет 12 ГБ. На выбор пользователей предлагают конфигурации с хранилищем емкостью 256 или 512 ГБ. Для охлаждения чипа используется 3D Dual-Channel IceLoop System площадью 6000 мм2. Это самая большая система охлаждения, когда-либо использовавшаяся в смартфонах Poco.

На задней панели расположилась двойная камера. Главный модуль содержит 50-мегапиксельный 1/1,95-дюймовый сенсор Sony IMX882, дополненный оптической системой стабилизации изображения и объективом с фокусным расстоянием 26 мм. Еще есть 8-мегапиксельный сверхширокоугольный модуль (15 мм).

В международной версии Poco F7 используется батарея емкостью 6500 мАч. Но на некоторые рынки, например, в Индии, выйдет версия с батареей емкостью 7550 мАч. В обоих случаях поддерживается быстрая зарядка мощностью 90 Вт. Она позволяет восстановить 80% заряда батареи за 30 минут (для глобальной версии). Также поддерживается реверсивная зарядка мощностью 22,5 Вт.

Новинка имеет алюминиевую рамку и стеклянные панели с обеих сторон. Корпус обеспечивает защиту по стандарту IP68, и смартфон даже может выдержать давление до 70 кг. Представленная модель доступна в трех вариантах оформления: черном, белом и специальном Cyber Silver с дизайном в тематике Snapdragon. Среди других особенностей упоминается отдельный движок WildBoost 4.0, который обеспечивает частоту 120 Гц в требовательных играх, таких как Genshin Impact. И еще Poco представила своего первого виртуального аватара по имени Rydr.

Цена

Новый смартфон Poco F7 доступен в конфигурациях 12/256 ГБ и 12/512 ГБ с ценами $399/€449 и $449/€499 соответственно. Для первых покупателей предлагают цены $339/€399 и $399/€449. Цена Poco F7 в Украине составляет 17999 грн и 19999 грн соответственно.

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Источник: gsmarena