Презентация смартфона Nokia 9 PureView с пятью камерами на задней панели перенесена на конец года

Нажмите здесь, чтобы поделиться контентом на Facebook. (Открывается в новом окне)

Некоторое время назад начали появляться слухи о намерении компании HMD намерена выпустить смартфон Nokia 9 с пятью камерами на задней панели. Предполагалось, что официальная презентация этого устройства состоится 5 декабря. Но как свидетельствуют новые данные, в компании приняли решение перенести выпуск модели Nokia 9 PureView на конец месяца.

Причины такого решения не уточняются. Однако известно, что оно было принято главным руководителем по продуктам Джухо Сарвикасом. Перенос сроков презентации устройства может быть вызван каким-либо техническим сбоем или проблемой в программном обеспечении, обслуживающем камеру.

Что касается технических характеристик смартфона Nokia 9 PureView, то, по предварительным данным, устройство оснащено центральной металлической рамкой, окружённой стеклянными панелями с обоих сторон. В данной модели применяется 5,9-дюймовый дисплей с соотношением сторон 18:9. Аппарат содержит процессор Qualcomm Snapdragon 845, 8 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ встроенной флэш-памяти. Ёмкость батареи составит 4150 мАч. 3,5-миллиметровый звуковой разъём не предусмотрен. Зато реализована защита от воздействия пыли и воды. В устройстве используется версия операционной системы Android 9 Pie.

Источник: gizmochina