Президент підписав закони щодо стимулювання розвитку галузі екологічного транспорту в Україні — з 1 січня 2022 року починає працювати низка податкових преференцій
Президент України Володимир Зеленський підписав Закон «Про внесення змін до розділу ХХ «Перехідні положення» Податкового кодексу України щодо стимулювання розвитку галузі екологічного транспорту в Україні» № 1660-ІХ та Закон «Про внесення зміни до пункту 4 розділу ХХІ «Прикінцеві та перехідні положення» Митного кодексу України щодо стимулювання розвитку галузі екологічного транспорту в Україні» № 1661-ІХ, які Верховна Рада ухвалила 15 липня 2021 року.
Ці документи мають на меті збільшення частки екологічного транспорту в Україні шляхом підвищення доступності для споживачів та стимулювання розвитку виробництва в нашій країні електричних транспортних засобів, трамвайних вагонів та вагонів метро, транспортних засобів з двигунами внутрішнього згоряння з іскровим запалюванням, що працюють виключно на стисненому або зрідженому метані чи біогазі.
З цією метою закони передбачають застосування низки податкових преференцій. Тимчасово, до 1 січня 2026 року, звільняються від оподаткування податком на додану вартість (ПДВ) операції із ввезення в Україну та постачання на території України транспортних засобів, оснащених електродвигунами, а також нових автомобілів з двигунами внутрішнього згоряння, що працюють виключно на стисненому чи зрідженому метані або біогазі.
Також до 1 січня 2031 року звільняється від оподаткування ПДВ та ввізним митом імпорт в Україну низки товарів підприємствами, які створюють або модернізують свої виробничі потужності для створення вказаних вище транспортних засобів (це не стосується товарів з країни, визнаної державою-окупантом або державою-агресором, та товарів з окупованої території України).
Крім того, до 31 грудня 2035 року звільняється від оподаткування прибуток підприємств, які виробляють зазначені транспортні засоби, а також електродвигуни, літій-іонні (літій-полімерні) акумулятори та зарядні пристрої до них за умови спрямування вивільнених коштів на науково-дослідні та дослідно-конструкторські роботи в галузі електричного транспорту, створення чи переоснащення матеріально-технічної бази, збільшення обсягу виробництва, запровадження новітніх технологій.
Ухвалення цих законів допоможе захистити довкілля, адже сприятиме зниженню рівня забрудненості повітря, стимулюватиме збільшення інвестицій в автомобілебудівну, електротехнічну галузі економіки України та створення нових робочих місць.
Ці закони набирають чинності з 1 січня 2022 року.
Джерело: ОПУ