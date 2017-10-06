Приложение для быстрого изучения иностранных языков Fluent Forever уже стало самым успешным в категории ПО на Kickstarter, причем сбор средств еще не завершен

19 сентября оперный певец и полиглот из Чикаго Габриэль Винер представил на площадке коллективного финансирования Kickstarter приложение Fluent Forever, поставив целью собрать внушительную сумму в $250 тыс. До окончания кампании по сбору средств остается еще 13 дней, а сумма уже превысила $400 тыс., что позволяет назвать Fluent Forever самым успешным проектом Kickstarter в категории программных продуктов.

Само приложение создано на базе одноименной книги Габриэля Винера, посвященной изучению иностранных языков. Книга была издана еще в 2014 году и рассказывает о принципиально новой методике изучения иностранных языков. Как пишет TNW, в этой книге нашли отражения все знания и опыт, полученные Габриэлем на протяжении 10 лет изучения различных способов и инструментов для ускорения изучения того или иного языка.

Многие пользователи, интересующиеся вопросом, наверняка подумали о таких известных системах, как Duolingo, Babble или Rosetta. Но Габриэль утверждает, что его методика полностью отличается от всех существующих на сегодняшних день.

Главное отличие заключается в том, что в Fluent Forever в отличие от других в первую очередь учит правильному произношению. Автор убежден, что грамматика и лексика дают гораздо легче, когда уши привыкают к звучанию нового языка. И надо признать, что определенная логика здесь есть. Еще одно отличие – во время обучения Fluent Forever не использует переводы, тем самым побуждая думать на целевом языке. То есть, изучая, например, испанский язык, в процессе обучения пользователь будет использовать сочетание образов и их описание на испанском вместо переводных фраз на родном языке. По мнению автора, только с таким подходом можно овладеть тем или иным языком.

Но главной «киллер-фичей» приложения Fluent Forever является возможность создавать свои собственные карточки вместо использования заготовок, как в других приложениях. Причем разработчик позаботился, чтобы можно было быстро и легко создавать персональные учебные материалы.

«Вы просто смотрите на фразу и сами решаете в каком виде хотите ее сохранить: вы сами занимаетесь наполнением карточек. Этот процесс является одним из самых мощных учебных навыков», – говорится на странице проекта на Kickstarter.

После настройки Fluent Forever использует технику интервальных повторений для переноса запоминаемой информации в долгосрочную память.

Разработчик опубликовал на YouTube небольшой ролик-превью, в котором выделил ключевые особенности продукта:

Об эффективности выработанной методики Габриэля говорят его собственные успехи: выучить французский он смог за пять месяцев, а русский — за десять. К настоящему времени Габриэль свободно разговаривает на восьми языках, включая родной английский. Конечно, в этом вопросе все зависит от индивидуальных особенностей каждого человека. Но судя по интересу пользователей Kickstarter методика эта определенно достойна внимания.

Изначально в приложении для изучения будут доступны пять языков: испанский, французский, немецкий, итальянский, русский и корейский. Поправочка: цель в $400 тыс. взята, так что будет еще и английский. Если удастся собрать $550 тыс. разработчик обещает добавить еще пять языков: испанский, португальский, голландский, иврит и арабский.

Приложение будет доступно для Android и iOS, выход бета-версии намечен на апрель 2018 года. В зависимости от размера взноса можно получить подписку с доступом к учебным материалам по той или иной группе языков. Более подробную информацию о предлагаемых пакетах можно узнать на странице проекта по ссылке ниже.

Источник: Kickstarter и TNW