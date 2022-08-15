Приложение Scanner Pro теперь доступно на украинском языке

Новая версия программы Scanner Pro наконец-то получила поддержку украинского языка. Как отмечают разработчики, создание программы на новом языке требует много работы. Ведь нужно не только написать и вычитать весь контент, но и утвердить его, оттестировать, окончательно отредактировать и проверить – это достаточно кропотливый и длительный процесс.

Scanner Pro позволяет использовать iPhone или iPad для сканирования и создания цифровых копий документов. Пользователи могут создавать высококачественные цифровые сканы, а благодаря интеллектуальной технологии приложение автоматически улучшает изображение и распознает документы на 28 языках, что позволяет выделять и копировать сканированный текст.

С помощью функции разумных категорий Scanner Pro автоматически обозначает и упорядочивает документы в соответствии с их типом. Пользователи могут хранить и находить свои счета-фактуры, квитанции, формы или визитки.

Новая версия Scanner Pro с поддержкой украинского языка доступна для мобильных устройств с iOS по следующей ссылке.