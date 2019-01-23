«ПриватБанк» и сеть автозаправок WOG запустили услугу, позволяющую снять до 500 грн наличных при оплате картой на кассе

О реформе валютного законодательства, которая полностью преобразит банковскую систему Украины (в лучшую сторону), мы уже не раз писали. Напомним, 7 февраля НБУ снимет более 20 валютных ограничений, после чего станет можно обменивать валюту в почтовых отделениях, покупать ее онлайн и много чего другого. Теперь же стало известно о еще одном существенном новшестве для рядовых украинцев.

Только вчера появились новости о том, что уже очень скоро украинцы смогут снимать небольшие суммы наличных (до 5 тыс. грн) с банковских карт прямо на кассах супермаркетов (при условии оснащения точки соответствующим оборудованием). А уже сегодня «ПриватБанк», который вчера дразнил выпуском абсолютно нового мобильного приложения «Приват24», объявил о запуске соответствующей услуги выдачи наличных на кассе. Услуга так и называется – «Наличные на кассе». Надо ли говорить, что это первый такой сервис в своем роде.

Для начала отметим, что аналогичные сервисы, позволяющие снять небольшую сумму наличных с банковской карты в различных торговых точках, достаточно распространены в Европе.

В случае сервиса «ПриватБанка» партнерами по проекту выступают платежная система Mastercard и украинская сеть автозаправочных комплексов WOG. Иными словами, воспользоваться услугой пока можно только на заправках WOG, поддерживающих эту самую услугу. Есть и другие ограничения. Пока что поддерживаются только дебетовые карты «ПриватБанка» (зарплатные, студенческие, социальные) с магнитной полосой, а лимит снятия налички установлен на уровне 500 грн. Кроме того, покупка товара и оплата его картой является обязательным условием для получения наличных. То есть, нельзя просто прийти, вручить кассиру карту и потребовать выдать вам наличку.

С другой стороны, компания только приступила к внедрению услуги и, вероятно, в будущем список партнеров расширится, появится поддержка кредитных карт и карт сторонних банков, а многие ограничения будут смягчены или вовсе сняты. Собственно, в «ПриватБанке» подтверждают, что работают над расширением доступности сервиса для большего числа клиентов.

«Сейчас мы продолжаем активную работу над расширением экосистемы партнеров, чтобы услуга снятия наличных на кассе стала доступна максимальному числу украинцев – держателям карт различных банков, и воспользоваться ею стало возможным во всех ключевых точках торгово-сервисной сети страны», – отметил Юрий Батхин, директор по развитию бизнеса Mastercard в Украине.

Остается добавить, что сегодня сеть автозаправочных комплексов WOG представлена в 24 областях Украины и насчитывает около 400 АЗК, а ее услугами ежедневно пользуются более 150 000 клиентов.