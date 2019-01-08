7 февраля НБУ снимет более 20 валютных ограничений. Можно будет обменивать валюту в почтовых отделениях, покупать ее онлайн и много чего другого

Как известно, 1 января в силу вступил новый порядок НБУ, касающийся организации и осуществления валютно-обменных операций. Сообщая об этом изменении в новостях нашего сайта, мы вскользь упоминали, что это только начало и 7 февраля в Украине стартует реформа валютного законодательства, подготовку к которой НБУ начал еще в 2016 году. На днях регулятор окончательно утвердил и обнародовал все нормативно-правовые акты, которые являются основой для новой либеральной системы валютного регулирования, предусмотренной новым ЗУ «Про валюту і валютні операції».

Новая система состоит из восьми основных постановлений НБУ, которые заменили предыдущую базу из 56 нормативно-правовых актов в сфере валютного регулирования. Ниже списком приводим эти постановления со ссылками на их полный текст на сайте регулятора:

Постановления № 5 и 7 являются временными, они содержат ряд дополнительных ограничений защитных мер, которые, как сообщается, будут сняты по мере улучшения макроэкономической ситуации.

Дополнительно были приняты постановления № 9 «Про затвердження змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України», а также N 10 «Про затвердження Правил функціонування Системи підтвердження угод на валютному ринку України» и №16 «Про документ для обліку та реєстрації валютно-обмінних операцій».

Для рядовых украинцев можно выделить два основных изменения. Первое — возможность покупать иностранную валюту через интернет (в пределах лимита покупки наличной валюты — до 150 тыс. грн / день в эквиваленте). Второе изменение — обменивать валюту теперь можно будет не только через банкоматы и платежные терминалы, но и в отделениях почтовых операторов, имеющих соответствующую лицензию. Получить лицензию смогут только те операторы, у которых есть минимум 50 отделений в половине областей Украины.

Остальные изменения не столь интересны для обычных украинцев, но в целом для отрасли — это гигантский скачок вперед. Вот эти перемены:

вдвое увеличивается предельный срок осуществления расчетов по экспортно-импортным контрактам — до 365 дней;

отменяется валютный надзор за экспортно-импортными операциями на сумм до 150 тыс. грн;

разрешается свободное использование счетов юридических лиц за рубежом (кроме операций перевода средств из Украины на такие счета)

отменяются индивидуальные лицензии на валютные операции. Вместо них внедряется система e-лимитов (2 млн евро / год для юридических лиц, 50 тыс. евро / год для физических лиц);

отменяются санкции в виде прекращения внешнеэкономической деятельности за нарушение сроков расчетов;

отменяется ограничение на досрочное погашение внешних обязательств;

разрешается заключение валютных форвардов для хеджирования экспортно-импортных и долговых операций;

разрешается осуществление операций по счетам юридических лиц-нерезидентов в банках Украины;

отменяется процедура регистрации внешних заимствований;

банки теперь могут продавать своим клиентам государственные ценные бумаги, номинированные в иностранной валюте за иностранную валюту;

банки теперь могут заключать валютные свопы с резидентами и нерезидентами;

разрешаются безлимитные инвестиции банков в ценные бумаги инвестиционного класса;

лимит на переводы иностранной валюты за границу без открытия счета для физических лиц повышен с 15 до 150 тыс. грн / год;

лимит на покупку банковских металлов физическими и юридическими лицами повышен с 3,21 тройской унции в неделю (100 г) до эквивалента 150 тыс. грн / день (без ограничений для юридических лиц, ведущих деятельность, связанную с использованием банковских металлов);

разрешается юридическим лицам ввоз-вывоз банковских металлов, если это предусмотрено их статутом;

разрешается резидентам внесения платежей в иностранной валюте при страховании жизни;

банкам-нерезидентам разрешается осуществлять инвестиции и кредитовать резидентов со счета ЛОРО в гривнах;

банкам-нерезидентам разрешается покупать валюту на всю сумму остатка в гривнах на счету ЛОРО;

разрешается покупать и накапливать иностранную валюту на счета для выплат по внешним заимствованиям;

отменяется двойной контроль по операциям по экспорту продукции — валютный надзор будет осуществлять только тот банк, который получил информацию о соответствующей таможенной декларации;

разрешается осуществление инвестиций в Украину не только в валютах первой, но и второй группы классификатора валют;

унифицирован порядок перемещения валютных ценностей через границу.

В перспективе НБУ продолжит курс на либерализацию системы валютного регулирования и продолжит ослаблять и отменять различные ограничения. В частности, планируется повысить или вовсе отменить лимит на покупку физлицами наличной иностранной валюты (сейчас он — 150 тыс. грн / день), а также выдать разрешение на продажу валюты онлайн небанковскими финансовыми учреждениями.

Источник: НБУ (1 и 2)