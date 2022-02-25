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«ПриватБанк» обіцяє протягом доби повернути можливість користуватись кредитними коштами

«ПриватБанк» обіцяє протягом доби повернути можливість користуватись кредитними коштами

«ПриватБанк» обіцяє протягом доби повернути можливість користуватись кредитними коштами

Вчора «ПриватБанк» без попередження обмежив для своїх клієнтів розрахунки кредитними коштами, а зараз банк повідомив, що повертає знімає обмеження.

В «ПриватБанку» зазначають, що кредитний ліміт та можливість користуватись кредитними коштами будуть відновлені протягом доби — клієнти зможуть використовувати кредитні кошти в межах встановленого раніше ліміту. Водночас підвищення кредитного ліміту буде недоступне.

Також наразі «ПриватБанк» призупинив оформлення кредитів «Оплата частинами», «Миттєва розстрочка» та «Кредит готівкою».

Раніше сьогодні monobank зняв обмеження по використанню кредитних лімітів.

monobank повертає кредитні ліміти — надасть 10 000 грн на торгові операції, комуналку та поповнення мобільного


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