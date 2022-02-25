«ПриватБанк» обіцяє протягом доби повернути можливість користуватись кредитними коштами
Вчора «ПриватБанк» без попередження обмежив для своїх клієнтів розрахунки кредитними коштами, а зараз банк повідомив, що повертає знімає обмеження.
В «ПриватБанку» зазначають, що кредитний ліміт та можливість користуватись кредитними коштами будуть відновлені протягом доби — клієнти зможуть використовувати кредитні кошти в межах встановленого раніше ліміту. Водночас підвищення кредитного ліміту буде недоступне.
Кредитний ліміт та можливість користуватись кредитними коштами будуть відновлені в межах встановленого ліміту на картках протягом доби. Підвищення кредитного ліміту буде недоступне, але ви зможете користуватись коштами в межах наявного ліміту.
— PrivatBank (@privatbankua) February 25, 2022
Також наразі «ПриватБанк» призупинив оформлення кредитів «Оплата частинами», «Миттєва розстрочка» та «Кредит готівкою».
Раніше сьогодні monobank зняв обмеження по використанню кредитних лімітів.
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