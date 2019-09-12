«ПриватБанк» представил финальную версию нового приложения Приват24, но загрузить ее пока нельзя ¯\_(ツ)_/¯





В январе «ПриватБанк» представил новую версию мобильного приложения Приват24, бета-версия которого вышла лишь спустя несколько месяцев в мае. Если помните, финальную версию нам первоначально обещали еще в августе. Сегодня же ПриватБанк повторно представил новое приложение Приват24 (или Privat24). Это уже финальная версия, но она: а) не отличается от тестируемой с мая бета-версии, что ожидаемо; б) по-прежнему недоступна для загрузки. В банке обещают выпустить новый Приват24 для Android и iOS в «ближайшее время», но точных сроков не указывают.

Новый Приват24 получил более минималистичный и светлый дизайн. Забавно, при этом у приложения появилась темная тема. Главный экран разделен на две части: верхняя часть отведена под прикрепленные к учетной записи банковские карты, а в нижней собраны самые востребованные услуги. Кнопок на нижней панели управления теперь четыре, добавилась кнопка архива платежей. Узнать о главных изменениях (визуальных и функциональных) можно в нашем подробном анонсе бета-теста нового Приват24.

В банке ожидают, что все пользователи перейдут на новое приложение к концу года. Старое приложение Приват24 для Android продолжит работать и даже будет получать обновления, а вот на iOS останется только новый клиент. В «ПриватБанке» объясняют, что полностью переписали код приложения под эту платформу, поэтому старый клиент обновлять не будут, а постепенно переведут пользователей на новый.

Одновременно с этим в «ПриватБанке» поделились интересной статистикой. В бета-тестировании нового приложения Приват24 участвуют более 250 тыс. пользователей, при это за все время разработчики получили 20 тыс. отзывов и рекомендаций. По состоянию на август интернет-банкингом ПриватБанка пользуется 9,8 млн украинцев, из которых 8,1 млн — это пользователи мобильного приложения, еще 1,7 млн используют веб-версию. Распределение пользователей мобильного Приват24 следующее: 6,8 млн — Android, 2,05 млн — iOS.

Пока доступна только бета-версия нового Приват24