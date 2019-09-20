Пробки в Киеве признаны одними из крупнейших в мире, время поездки увеличивается на 46% [Инфографика]





Киев вошёл в двадцатку городов мира с самыми большими заторами на дорогах. Отмечается, что ко времени поездки по Киеву в пиковые часы добавляются избыточные примерно 30 минут. Об этом свидетельствуют данные ежегодного исследования Traffic Index 2018 на сайте TomTom. В рейтинг вошли 403 города в 56 странах мира.

Лидером рейтинга стал город Мумбаи (Индия), здесь длительность поездки из-за пробок увеличивается на 65%. Второе и третье места заняли Богота (Колумбия) и Лима (Перу). Киев расположился на 13-й позиции, в украинской столице загруженность дорог такая, что средняя длительность поездки увеличивается на 46%. По сравнению с 2017 годом этот показатель увеличился на 2 процентных пункта. Утренний час пик в будни продолжается с 8:00 до 9:00, в вечернее время самые большие пробки образуются в 18:00-19:00.

В 2018 году днём, когда загруженность дорог в Киеве была минимальной, назвали 8 апреля: показатель составил 6%. Зато день 1 марта был признан худшим ​​для пользователей автотранспорта — 107%. Среди дней недели наиболее сложным в плане проезда является пятница, немалые пробки в Киеве в этот день наблюдаются в течение целого дня.

Последнее, 403 место, в рейтинге отвели американскому городку Хай-Пойнт в Северной Каролине. Уровень задержек в пути из-за заторов в нём эксперты оценивают в 9%.

Источник: 24tv