Продано 15 млн смартфонов серии Redmi Note 7, компания временно снизила цены





Продажи смартфонов линейки Redmi Note 7 по всему миру превысили отметку в 15 миллионов штук. На достижение этого рубежа у компании ушло чуть меньше шести месяцев. Об этом сегодня сообщил глава бренда Redmi и по совместительству вице- президент Xiaomi Лю Вейбинг. В честь достижения этой вехи компания Redmi решила временно снизить цены на смартфоны серии Redmi Note 7.

Базовая модель Redmi Note 7 в конфигурации с 6 ГБ ОЗУ и 64 ГБ флэш-памяти теперь предлагается за эквивалент $175 вместо привычных $203, а более продвинутый Redmi Note 7 Pro в версии 6 ГБ ОЗУ и 128 ГБ флэш-памяти стоит в Поднебесной на $30 дешевле — $205. Эти сниженные цены будут действительны ровно два дня — до 12 июля.

Серия Redmi Note 7, напомним, на текущий момент состоит из трех моделей — Redmi Note 7, Redmi Note 7S и Redmi Note 7 Pro. При этом на украинском рынке официально продается только базовая модель Redmi Note 7. Отметим, что смартфон Redmi Note 7 был представлен в начале года, но до сих пор остается одним из самых привлекательных с точки зрения соотношения характеристик и цены в бюджетном сегменте. Напомним, около полутора месяца назад Redmi Note 7 преодолели рубеж в 10 млн штук. При сохранении нынешних темпов к концу года смартфоны Redmi Note 7 вполне могут разойтись тиражом в 25-30 млн штук.

Источник: Gizmochina