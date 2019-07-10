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Продано 15 млн смартфонов серии Redmi Note 7, компания временно снизила цены

Продано 15 млн смартфонов серии Redmi Note 7, компания временно снизила цены

Продано 15 млн смартфонов серии Redmi Note 7, компания временно снизила цены


Продажи смартфонов линейки Redmi Note 7 по всему миру превысили отметку в 15 миллионов штук. На достижение этого рубежа у компании ушло чуть меньше шести месяцев. Об этом сегодня сообщил глава бренда Redmi и по совместительству вице-президент Xiaomi Лю Вейбинг. В честь достижения этой вехи компания Redmi решила временно снизить цены на смартфоны серии Redmi Note 7.

Базовая модель Redmi Note 7 в конфигурации с 6 ГБ ОЗУ и 64 ГБ флэш-памяти теперь предлагается за эквивалент $175 вместо привычных $203, а более продвинутый Redmi Note 7 Pro в версии 6 ГБ ОЗУ и 128 ГБ флэш-памяти стоит в Поднебесной на $30 дешевле — $205. Эти сниженные цены будут действительны ровно два дня — до 12 июля.

Серия Redmi Note 7, напомним, на текущий момент состоит из трех моделей — Redmi Note 7, Redmi Note 7S и Redmi Note 7 Pro. При этом на украинском рынке официально продается только базовая модель Redmi Note 7. Отметим, что смартфон Redmi Note 7 был представлен в начале года, но до сих пор остается одним из самых привлекательных с точки зрения соотношения характеристик и цены в бюджетном сегменте. Напомним, около полутора месяца назад Redmi Note 7 преодолели рубеж в 10 млн штук. При сохранении нынешних темпов к концу года смартфоны Redmi Note 7 вполне могут разойтись тиражом в 25-30 млн штук.

Источник: Gizmochina

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