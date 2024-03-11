Новости Украина 11.03.2024 в 11:46 comment views icon

Антимонопольный комитет разрешил французской DVL Telecom приобрести «Датагруп-Воля», но аналогичная возможность по «Лайфселл» еще рассматривается.

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Юрій Орос

Автор новостей

Антимонопольный комитет разрешил французской DVL Telecom приобрести «Датагруп-Воля», но аналогичная возможность по «Лайфселл» еще рассматривается.

07 марта 2024 года Антимонопольный комитет Украины предоставил разрешение компании DVL Telecom (Франция) на приобретение контроля над компанией «Datagroup Holding Limited» (Кипр) («Датагруп-Воля»).

Этим решением предоставлено разрешение компаниям NJJ UPAM (Франция), Lorimer II Ventures Limited (Кипр), DVL Telecom (Франция) и физическому лицу — гражданину Украины на согласованные действия в виде реализации положений о воздержании от конкуренции сроком на 5 лет.

Кроме того, комитет рассмотрел заявления о приобретении контроля компанией DVL Telecom над группой «Лайфселл» (ООО «Лайфселл», ООО «Глобал Билги» и ООО «Укртауэр»). В частности, в ходе рассмотрения заявлений о приобретении контроля компанией ООО «Лайфселл» и ООО «Уктауэр» выявлены основания для запрета указанных концентраций.

Учитывая то, что концентрации в виде приобретения компанией DVL Telecom контроля над ООО «Лайфселл», ООО «Укртауер» и ООО «Глобал Билги» составляют единую транзакцию и будут происходить в соответствии с одним договором купли-продажи, отдельное разрешение на приобретение компанией «DVL Telecom» контроля над ООО «Глобал Билги» также не может быть предоставлено комитетом.

Также при рассмотрении заявлений о приобретении компанией DVL Telecom контроля над Группой «Лайфселл» возникла необходимость проверки отношений контроля участников концентрации, в частности Группы «Лайфселл» и Группы Turkcell, с лицом, к которому применены персональные специальные экономические и другие ограничительные меры (санкции) решением Совета национальной безопасности и обороны Украины.

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