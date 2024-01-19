Антимонопольный комитет вернул компании NJJ Capital заявку на покупку lifecell

В конце декабря стало известно, что французская компания NJJ Capital покупает у турецкой Turkcell украинского оператора мобильной связи lifecell. Вместе с оператором французы приобрели колцентры ООО «Глобал Билги» и держателя вышек мобильной связи ООО «Укртауэр».

Чтобы завершить сделку, 29 декабря 2023 года NJJ Capital направила в Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) заявку о предоставлении разрешения на опосредованное приобретение более 50% в уставном капитале ООО «Лайфселл» и ООО «Укртауэр».

Однако 12 января 2024 года Комитет вернул компании NJJ Capital заявления на приобретение долей в ООО «Лайфселл» и ООО «Укртауэр». Ведомство отказалось рассматривать заявку из-за несоответствия документов требованиям. В АМКУ утверждают, что добавленные в заявления материалы не содержали исчерпывающей информации, необходимой для их рассмотрения.

NJJ Capital возглавляет миллиардер Ксавье Ньель. Он владеет французским мобильным оператором Iliad (бренд Free), а также Monaco Telecom, швейцарским Salt Mobile и ирландским Eir. Кроме телеком-операторов, Ньель имеет долю в газете Le Monde.

Turkcell владела 100% акциями lifecell. Продажа произошла через несколько месяцев после смены главы компании в октябре. Соглашению предшествовала история арестов собственности lifecell в Украине. 7 октября суд наложил арест на корпоративные права в Украине подсанкционных россиян Косогова, Авена и Фридмана – в частности, «Киевстар» и lifecell. Также суд арестовал ООО «Пэйселл», осуществляющее прием платежей от абонентов, и ООО «Укртауэр».

13 октября суд смягчил постановление – арестованными остались 19,8% уставного капитала ООО «Лайфселл» и 47,85% ЧАО «Киевстар».

Источник: forbes