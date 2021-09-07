



Компанія Nissan офіційно повідомила про досягнення показника у чверть мільйона проданих на території Європи автомобілів із повністю електричним приводом. Зокрема, продажі хетчбеку Nissan Leaf сягнули 208 000 одиниць, а власниками фургона Nissan e-NV200 у Європі вже стали 42 000 користувачів.

З моменту виходу на ринок у 2010 і 2014 роках відповідно LEAF та e-NV200 проклали шлях у сфері електричної мобільності — LEAF став першим електромобілем для масового ринку, тоді як e-NV200 реалізував себе як перший масовий електрифікований фургон.

Згодом Nissan розширив і вдосконалив лінійку моделей LEAF та e-NV200 для задоволення потреб як приватних, так і комерційних клієнтів. Від збільшеного запасу ходу та інтелектуальних технологій LEAF e+ і до всебічної ефективності та практичності e-NV200 — обидва автомобілі оптимізували для дотримання передбачених стратегією інтелектуальної мобільності зобов’язань Nissan, спрямованих на досягнення більш сталого майбутнього та ефективнішого використання мережевих можливостей Альянсу.

«Кожна яскрава ідея починається з іскри. Саме такою іскрою, яка спричинила народження сучасних електромобілів, став у момент свого виходу на ринок у 2010 році Nissan LEAF, що продовжив привносити інновації у світ електричної мобільності і дозволив перетворити яскраву ідею на реальність для водіїв з усього світу», — сказав Леон Дорссерс (Leon Dorssers), старший віцепрезидент Nissan з продажів і маркетингу у регіоні AMIEO.

Директорка з корпоративних продажів та легких комерційних автомобілів у Європі Еммануель Серацін (Emmanuelle Serazin) сказала: «Nissan e-NV200 спричинив електричну революцію у світі легких комерційних автомобілів: він запропонував бездоганний баланс між екологічністю, практичністю, зручністю та низькою вартістю володіння, і ми з нетерпінням очікуємо на новий етап нашої стратегії електрифікації, який розпочнеться вже незабаром з виходом нового електрифікованого фургона».

В компанії запевнили, що Nissan Leaf, оснащення якого включало передові технології та інтелектуальні системи привода, вже з моменту виходу з конвеєра найпершої моделі 10 років тому, очолив розвиток сучасних електричних автомобілів. Завдяки інтуїтивно зрозумілим функціям, до яких належать система допомоги водію ProPILOT та система e-Pedal для водіння з використанням однієї педалі, LEAF пропонує інноваційні рішення, покликані зробити електричну мобільність зручнішою та більш емоційною.

У той же час Nissan e-NV200, як першопроходець і лідер сегменту фургонів з повністю електричним приводом, зберіг притаманний Leaf дух новаторства, запропонувавши переваги мобільності з нульовими викидами комерційним компаніям та приватним клієнтам. Ефективний силовий агрегат з батареєю ємністю 40 кВт⋅год, можливість перевезення до 4,2 м3 вантажу та низькі експлуатаційні витрати — всі ці риси перетворили e-NV200 на гнучкий інструмент для комерційних користувачів. Крім того, багатофункціональний e-NV200 Evalia зміг задовольнити потреби приватних клієнтів щодо придатності до повсякденної експлуатації завдяки інтер’єру з широкими можливостями адаптації та доступності п’яти- і семимісної версій. Салон обох варіантів можна повноцінно конфігурувати, а знімні сидіння дають змогу максимізувати простір для багажу.

На знак підтвердження своєї незмінної відданості електричній мобільності та руху в напрямку до більш сталого майбутнього компанія, Nissan нещодавно оголосила про створення нового флагманського хаба для електромобілів вартістю 1 мільярд фунтів стерлінгів. EV36Zero являє собою першу в світі екосистему для виробництва електромобілів, що визначатиме напрямки майбутнього розвитку автомобільної індустрії. З метою прискорення руху Nissan до вуглецевої нейтральності цей якісно новий проєкт, виробничі потужності якого зосереджені довкола заводу Nissan у м. Сандерленд, Велика Британія, поєднує випуск електромобілів, генерування енергії з відновлюваних джерел та виготовлення акумуляторних батарей.

Спираючись на свій досвід із виготовлення кросоверів та досягнення у сфері електрифікації, компанія Nissan також підтвердила наміри щодо випуску нового кросовера з повністю електричним приводом. Нова модель, яку виготовлятимуть у Сандерленді, обіцяє дизайн, ефективність і технології акумуляторних батарей наступного покоління. Крім того, на заводі Nissan у французькому місті Мобеж (Maubeuge), що є центром технологій у сегменті малих фургонів, виготовлятимуть моделі зі складу майбутньої лінійки мінівенів. Асортимент включатиме варіанти як із повністю електричним приводом, так і з двигунами внутрішнього згорання, а також версії для комерційних перевезень та пасажирські моделі, що дасть змогу задовольнити різноманітні потреби клієнтів.

З огляду на прискорення плану трансформації для компанії починається новий період стійкого зростання, а вже до кінця 2023 року 75% усього асортименту Nissan на європейському ринку становитимуть електрифіковані моделі.

Джерело: Nissan