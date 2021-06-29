Nissan в Украине 2021: тест-драйв Nissan LEAF «официала» и не только…





На днях прошла презентация и первый тест-драйв «официала» Nissan LEAF: продажа через сеть официальных дилеров, гарантия на электромобиль, полная сервисная поддержка и поставка запчастей, возможность приобретения в кредит или лизинг. У нас выходило много материалов о Nissan LEAF: могло показаться, что все известно и добавить нечего. Однако презентация и общение с представителями Nissan позволили открыть массу интересных деталей. Причем не только о модели Nissan LEAF, но также о других автомобилях-новинках для Украины и нюансах ведения бизнеса.

Электромобиль Nissan LEAF: какой он?

Если бы этот электрокар назвали, к примеру, новым поколением Nissan Tiida или Nissan Almera (помните?), то такой шаг выглядел бы вполне логично. Традиционный хэтчбек С-класс: почти 4,5-метровая длина и 2,7-метровая колесная база, 5-дверный кузов. Он неплохо выглядит и украшен заостренными светодиодными фарами, прочно упирается в землю 17-дюймовыми колесами с красивыми легкосплавными дисками. Пусть не образец моды, виден возраст в пару-тройку лет, но все равно: Nissan LEAF второго поколения – это современная модель С-класса, которая родом явно из 2020-х годов, а не 2010-х…

Аналогичное мнение касается и салона. Он стал более традиционным по своему дизайну, но также он стал более качественным в своем исполнении. К примеру, мягкие отделочные материалы на передней панели (раньше был сплошь жесткий пластик) подкреплены привычной комбинацией приборов со стрелочным спидометром и крупным дисплеем (раньше были лишь маленькие дисплеи). А вот узнаваемый джойстик-«грибок» для выбора ездовых режимов остался на своем месте: выглядит необычно, но на деле оказывается удобным для управления. Сиденья крупные и мягкие. Это даже не сиденья, а настоящие кресла (спереди) и диван (сзади). Кстати, все сиденья с подогревом, да и руль также. Забегая вперед: комфорт – это, пожалуй, определяющее качество в характере Nissan LEAF.

Японский «крепыш» родом из Великобритании: да-да, именно там производится электромобиль Nissan LEAF (как и ряд других моделей Nissan) для рынка Европы. Относительно первого поколения модели, новинка стала «взрослее» что во внешнем дизайне, что в убранстве салона. Передняя панель получила мягкое покрытие, багажник увеличился (435 л при стандартном 5-местном салоне). А еще электрокар Nissan LEAF обрел новую систему мультимедиа: понятное меню, 8-дюймовый дисплей, поддержка Apple CarPlay и Android Auto.

Вот и на ходу также. Просто нормальный представитель С-класса. Да, здесь нет немецкой точности в управлении, зато есть всепрощающая подвеска: она не боится ям и неровностей, успешно отрабатывает стыки. Перенастройка ходовой части не лишила новый электрокар комфорта Nissan LEAF первого поколения, но подарила больше упругости. А если добавить более острый руль да расположение аккумулятора в нижней части кузова, то в итоге получим еще и понятное управление. Электромобиль Nissan LEAF второго поколения нормально поворачивает, немного кренится. Без изысков, он просто едет. Только в этом случае «просто» – это не в смысле «пресно», а в смысле «можно отдохнуть и не напрягаться». Нормальный комфорт подвески вдруг поддержан ментальным комфортом ощущений беззаботности. Попутно на это работает и звукоизоляция: использование электропривода означало отсутствие привычных шумов работающего ДВС, который обычно заглушают все остальное. В итоге пришлось установить дополнительную звукоизоляцию на колесных арках, в дверных картах, на полу. Результат? По словам представителей Nissan, электромобиль LEAF тише большинства автомобилей С-класса на 30% – не только ввиду отсутствия ДВС, но и благодаря вот такой комплексной доработке звукоизоляции.

Но еще одним важным пунктом, определяющим характер Nissan LEAF, является электромотор. Уже отмечал раньше, еще 2-3 года назад, что электромобиль стал ощутимо мощнее и динамичнее: охотно верится в 150 «лошадей» и 320 Нм момента. Плюс каждый разгон лишен любых переключений передач, любых пауз и заминок – осталось лишь ровное, линейное ускорение. Конечно, кнопка «ЕСО»-режима немного усмиряет динамику и «второй» Nissan LEAF становится похожим на «первый». На трассе это чувствуется, но для города такой мощности и динамики все равно хватит. Изменение мощности мотора и его возможностей – полностью, тотально, безоговорочно приветствую.

А вот появление e-Pedal – нет. Это вторая важная техническая перемена во втором поколении Nissan LEAF: отдельной кнопкой можно включить систему рекуперации и автоматической остановки. Если отпустить педаль акселератора, то электрокар начнет замедляться с интенсивностью 0,2g – и так вплоть до полной остановки (при этом без нажатия педали тормоза, но задействуются штатные тормоза). Все это напоминает BMW i3 с его очень сильной рекуперацией, буквально без наката: отпустил педаль акселератор – сразу идет отчетливое замедление. Благо, привычный «В»-режим с мягкой рекуперацией сохранился и мне он нравится куда больше. Словом e-Pedal требует еще изучения и привыкания: возможно, эта функция окажется уместной при постоянно езде в городе. Тут уж личное дело каждого. Благо, электрокар Nissan LEAF дает разные варианты управления.

Тест-драйв проходил по трасам и сельским дорогам Киевской области, суммарно накатал 150-200 км при скорости движения от 50-70 км/ч до 100-110 км/ч: в таком темпе расход энергии составил 14,4-14,5 кВтч на 100 км, что дает нам запас хода порядка 270 км – как и было обещано по измерительному циклу WLTP. Кстати, для Nissan LEAF заявлена и другая цифра запаса хода, также по WLTP: внушительные 389 км, но именно в городских условиях. Что ж, оставим данный вопрос для полноценного обзора. Равно, как и формат использования e—Pedal в городе или реальный замер динамики: заявлено 0-100 км/ч за 7,9 секунды. Интересная деталь: закрылки по краям заднего стекла подарили +2,5 км запаса хода. Для полной зарядки АКБ требуется 21 час при питании от обычной розетки или 7,5 часов от станции ускоренной зарядки мощностью около 7 кВт: такая оригинальная зарядка Nissan будет стоить порядка 1 000 евро с подключением. Кстати, зарядный разъем «Тип 1» (J1772) – это решение завода. Рядом установлен порт «быстрой» зарядки CHAdeMO: зарядка АКБ от 20 до 80% за час, максимальная мощность 50 кВт. Суммарно в мире продано более 500 тыс. экземпляров Nissan LEAF (разных поколений и версий), электрокары накатали порядка 4 млрд. километров. Представители Nissan заявляют, что степень удовлетворения клиентами своих запросов для модели Nissan LEAF достигает 94% против в среднем 70% для ДВС-конкурентов. Думаю, данный процент может увеличиться за счет Украины: с настройками подвески под наши дороги явно угадали, а мощный мотор подарил новый уровень динамики относительно первого LEAF.

Бизнес изнутри: о том, как Nissan LEAF «доехал» до Украины и почему только в одной комплектации

Все дело в изменении внутренних процессов и формата управления компании Nissan в целом. Если ранее все планировалось глобально и по регионам, то теперь новое управление подразумевает больше внимания каждому рынку в отдельности. Одним из таких рынков стала Украина: для нашей страны была утверждена программа электрификации. И появление электромобиля Nissan LEAF в сети официальных дилеров – это лишь первый шаг данной программы.

Для запуска модели выбрали единую версию по технике: электромотор на 110 кВт (150 л.с.) и аккумулятор на 40 кВтч. Даже комплектация одна (N-Connecta), но зато почти максимальная: шесть подушек безопасности, светодиодные фары, 17-е диски, контроль рядности, мониторинг «слепых зон» зеркал, интеллектуальный адаптивный «круиз», круговой обзор, мультимедиа с 8-дюймовым дисплеем, система стабилизации, подогрев сидений и руля, пр.

Фактически до уровня максимальной версии Tekna недостает лишь кожаного салона, премиум-аудио, да системы полуавтономного вождения ProPILOT. Как оказалось, именно в ProPILOT скрыт вопрос поставки других версий. Включая и электрокар Nissan LEAF е+ с более мощным электромотором (160 кВт) и аккумулятором на 62 кВтч. Ведь электромобиль Nissan LEAF е+ получает систему ProPILOT «по умолчанию» во всех комплектациях. Словом: будет ProPILOT – будет и Nissan LEAF е+, а также расширение комплектаций для основной модели Nissan LEAF. Когда это произойдет в Украине? Пока осторожным ориентиром значится 2022 год.

Сейчас электромобиль Nissan LEAF предлагается на рынке Украины лишь в одном исполнении: электромотор на 110 кВт (150 л.с.) и аккумулятор на 40 кВтч, светодиодные фары и фонари, 8-дюймовый дисплей и круговой обзор, «климат» и подогревы. По оснащению это почти ТОП-версия. Отсюда и цена Nissan LEAF в Украине – от 962 тыс. грн. или $35 тыс. Фактически доплата есть только за цвет: различные «металлики» и «перламутр», 2-цветный окрас с контрастной крышей. Будут ли более дешевые версии? Представители Nissan говорят, что есть возможность рассмотреть запросы рынка в любую сторону. Но пока все выглядит так, что рынок просит более дорогую комплектацию с расширенным оснащением и ТОП-версию Nissan LEAF е+.

На момент подготовки информации, на электромобиль Nissan LEAF в Украине было оформлено 35 заказов, из которых 25 пришлось на покупателей-частников и еще 10 заказов на корпоративных клиентов. Причем если можно было подумать, что корпоративные клиенты – это такси и службы каршеринга, то «НЕТ». Корпоративными клиентами выступают различные международные компании и украинские местные администрации, у которых есть программы (часто с поддержкой из ЕС) по «озеленению» собственного автопарка. Для них важна работа с официальным импортером и дилерами, важно поддержание заводской гарантии и уверенность в сервисе, важно наличие различных кредитных и лизинговых программ. Все это дает статус «официала».

Кстати, продавать и обслуживать электромобиль Nissan LEAF уже сейчас готовы 15 дилерских центров по всей Украине: примерно половина от общего числа дилеров. Все они имеют право на замену аккумулятора «в сборе», несколько получили статус Battery Repair: могут не только снимать/заменять/устанавливать аккумулятор, но также разбирать его для ремонта. Ожидается, что до конца года 80-100% дилеров Nissan будут готовы работать с электромобилями. И раз уж затронули тему сервиса: ТО следует проводить раз год или 20 тыс. км пробега. Стоимость обычного ТО для дилеров в Киеве составляет 1 800-2 500 грн., в других городах/областях обещают дешевле. По предварительно оценке, общие затраты на обслуживание электрокара за три года составят 6,5 тыс. грн. Для сравнения: затраты на обслуживание дизельного кроссовера Nissan Qashqai за аналогичный период будут примерно в три раза больше.

Общий план продаж на 2021 года для Украины составляет 120 электромобилей Nissan LEAF. Предварительная оценка показывает, что частные и корпоративные покупатели должны разделиться точно поровну. Кроме того, оптимистичный старт продаж обещает, что итоговые результаты будут перевыполнены. А дальше можно ожидать дальнейшего усиления электромобильной линейки Nissan…

Когда в Украине будет Nissan Ariya? И что еще будет?

Электрического кроссовера Nissan Ariya в этом году у нас не будет, но данный электромобиль присутствует в планах на следующий год. Аналогичная ситуация и с большим кроссовером Nissan X-Trail, ориентиром для его запуска в Украине является следующий год. К слову: для последнего обещают известный дизайн (в США уже есть автомобиль-клон), но кардинально новый салон для европейской версии. Плюс могут отличаться комплектации и моторы…

Электромобиль Nissan Ariya – это следующий шаг электрификации Nissan что в мире, что в Украине: передний или полный привод (два электромотора), аккумуляторы емкостью до 90 кВтч с жидкостным охлаждением (у модели Nissan LEAF воздушное), запас хода до 500 км. Этот «шаг» в Украине представители Nissan рассчитывают сделать уже в следующем году.

Хотя в арсенале Nissan есть новинки и для текущего 2021-го. Как несложно догадаться, речь идет о компактной модели Nissan Juke. Данная модель вышла примерно полтора года назад, готовилась к дебюту еще прошлым летом, но…

Все мы знаем, что произошло в мире, с экономикой, производством, пр. – и все это сказалось на паузе для Nissan Juke. Однако теперь кроссовер реально на «подлете» в Украину: представители Nissan уверяют, что даже произведены первые партии автомобилей под наш рынок. А это сигнал к тому, что автомобиль переносить не будут, кроссовер точно приедет. Но когда? Ориентир на август.

А чуть позже последует еще один кроссовер – новое поколение бестселера Nissan Qashqai. Точной даты или месяца старта продаж пока нет, однако автомобиль обещан на осень. Таким образом, если все пойдет по плану, то компания Nissan в Украине существенно обновит собственный модельный ряд уже до конца 2021 года: новые автомобили, новые моторы, новые системы и мультимедиа. При этом уже есть задел на дальнейшее бурное развитие в 2022 году. Похоже, в ближайший год-два нам следует ждать заметного роста продаж Nissan в Украине.

Самые горячие новинки, которые обещают уже до конца этого года – новые поколения моделей Nissan Juke (август) и Nissan Qashqai (осенью). Да и задел на 2022-й имеется…

Что ж, компания Nissan приготовила немало новинок для Украины. Поэтом думаю, что данный материал далеко не последний в этом году. До новых встреч, Nissan!