В Великобритании построят флагманский хаб Nissan EV36Zero стоимостью $1,4 млрд, где будут производить электромобили (включая новый электрокроссовер), батареи для них и зеленую энергию





Японский автопроизводитель Nissan анонсировал создание в Великобритании флагманского хаба по производству электромобилей Nissan EV36Zero общей стоимостью 1 миллиард фунтов стерлингов ($1,4 млрд). Расположенный на заводе в Сандерленде комплекс подчеркнет стремление компании к углеродной нейтральности и предлагает новое комплексное (на 360 градусов) решение для производства автомобилей с нулевым уровнем выбросов.

Запуск этого нового трансформационного проекта начался с первоначальных инвестиций в размере 1 миллиарда фунтов стерлингов со стороны компании Nissan и ее партнеров Envision AESC, глобального поставщика батарей, а также Городского Совета Сандерленда. Nissan EV36Zero объединит три взаимосвязанных направления: электромобили, возобновляемые источники энергии и производство батарей, определяя план дальнейшего развития автомобильной промышленности.

Опираясь на 35-летний опыт производства автомобилей Nissan в Сандерленде, в рамках новых проектов будут трудиться 6200 человек в структурах Nissan и ее британских поставщиков, включая более 900 новых рабочих мест для Nissan и 750 рабочих мест на новом заводе Envision AESC. В долгосрочной перспективе проект позволит улучшить и расширить производственные возможности Nissan по выпуску электромобилей в Великобритании.

Envision AESC, подразделение по производству батарей глобальной компании Envision Group, разработает интегрированную интеллектуальную технологию AIoT для мониторинга и оптимизации энергопотребления, производства и технического обслуживания на своем новом заводе (Gigafactory), что позволит быстро увеличить объемы производства и обеспечить батареями до 100 000 электромобилей Nissan в год.

В производство полностью электрического автомобиля нового поколения на заводе в Великобритании Nissan проинвестирует до 423 млн фунтов стерлингов. Опираясь на свой опыт в производстве кроссоверов и глобальный успех Nissan LEAF, компания обещает автомобиль с новым дизайном и новым уровнем эффективности батареи, делая переход на электромобили еще более доступным. Предназначенная для международных рынков, модель из Британии будет экспортироваться на европейские рынки, традиционно обслуживаемые заводом Nissan в Сандерленде. Новый кроссовер будет построен на платформе Alliance CMF-EV, а прогнозируемый объем производства составит до 100 000 единиц в год.

У AESC Envision уже есть первый в Европе завод «Gigafactory» в Сандерленде, созданный для локализации производства Nissan LEAF в 2012 году. Британская команда завода обладает восьмилетним опытом поставок батарей для Nissan LEAF и eNV200. За это время было произведено достаточное количество элементов, модулей и цельных батарей для оборудования более 180 000 электромобилей, поставленных в 44 страны мира.

Для поддержки производства Nissan батареями нового поколения AESC Envision инвестирует 450 млн фунтов стерлингов в строительство первого в Великобритании «Gigafactory» в Международном передовом производственном парке (IAMP), расположенном рядом с заводом Nissan. В ближайшее время начнется процесс проектирования нового завода «Gigafactory» с начальной мощностью 9 ГВт. К 2030 году Envision AESC, возможно, вложит еще 1,8 млрд фунтов стерлингов, что создаст 4500 новых экологически чистых высококвалифицированных рабочих мест в регионе и увеличит мощность завода до 25 Гвт, а потенциально и до 35 ГВт.

Новый завод повысит конкурентоспособность батарей для электромобилей, производимых в Великобритании, в том числе за счет нового аккумуляторного элемента пятого поколения с 30% — большей плотностью энергии, что увеличит пробег электромобиля и эффективность силовой установки. Этот проект будет способствовать развитию новых автомобилей Nissan, поддерживая дальнейшую локализацию автомобильных деталей и компонентов с использованием передовых технологий, что сделает батареи дешевле, а электромобили более доступными для растущего числа клиентов в будущем. На новом заводе «Gigafactory» будет создано 750 рабочих мест и сохранены рабочие места для 300 нынешних сотрудников.

Объединяя эту экосистему, городской совет Сандерленда возглавит проект, целью которого является создание «микросети» со 100% возобновляемой электроэнергией, которая позволит ежегодно экономить 55 000 тонн углерода. Благодаря возможности подключения к существующим ветряным и солнечным электростанциям Nissan, первоначальные планы предполагают создание до десяти солнечных электростанций с ожидаемым объемом производства 132 МВт и прямым подключением к возобновляемой энергии из сети Великобритании для «постоянного» снабжения Nissan и автомобильных компаний, расположенных в соседнем Международном передовом производственном парке (IAMP). Разработка планов продолжится в тесном взаимодействии с потенциальными «зелеными» инвесторами из частного сектора.

Инвестиции в этот первый в своем роде проект оцениваются в 80 млн фунтов стерлингов. Он включает в себя планы по созданию системы хранения энергии мощностью 1 МВт с повторным использованием б/у батарей электромобилей Nissan, что также позволит накапливать избыточную энергию, вырабатываемую в светлое время суток, и использовать ее в другое время, помогая сбалансировать спрос в сети. Дополнительные инфраструктурные проекты, позволяющие создать новый комплекс по производству электромобилей, увеличат общую сумму первоначальных инвестиций до 1 млрд фунтов стерлингов.

Источник: Nissan