Продажи «Ведьмак 3» превысили 50 миллионов копий — он вошел в десятку самых продаваемых игр в истории

CD Projekt опубликовала финансовый отчет за первый квартал 2023 года, где, среди прочего, опубликовала обновленную статистику продаж «Ведьмака» — продажи знаменитой серии игр превысили 75 млн копий, из которых более 50 миллионов пришлось третью номерную часть, вошедшую в десятку самых популярных игр в истории .

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Можно вспомнить, что в апреле 2022 продажи «Ведьмака 3» превысили 40 млн копий, а рубеж 20 млн копий самая популярная игра CD Projekt одолела в далеком 2019 году. Ну что ж, некст-ген версия , которая имела некоторые технические проблемы на старте и которую до сих пор чинят патчами , внесла неплохой вклад в достижение этого результата.

10 самых популярных игр в истории

Minecraft — 238,000,000 млн Grand Theft Auto V — 180,000,000 млн Tetris (EA) — 100,000,000 млн Wii Sports — 82,900,000 млн PUBG: Battlegrounds — 75,000,000 млн Mario Kart 8 / Deluxe — 62,250,000 млн Super Mario Bros. — 58,000,000 млн Red Dead Redemption 2 — 53,000,000 млн The Witcher 3: Wild Hunt — 50,000,000 млн Pokémon Red / Green / Blue / Yellow — 47,520,000 млн

В настоящее время CD Pojekt Red работает над римейком первого «Ведьмака» (Canis Majoris), который создают с нуля на Unreal Engine 5 , и еще по меньшей мере четырьмя новыми играми во вселенной «Ведьмака». И, как можно увидеть из презентации квартальных успехов, с июня 2022 по апрель 2023 команда, которая сейчас работает над следующей частью «Ведьмака» под кодовым названием Polaris, значительно увеличилась . Собственно, по размеру она мало уступает команде будущего дополнения к Cyberpunk 2077 – Phantom Liberty.

Кстати, разработка Cyberpunk 2077: Phantom Liberty на финишной прямой – подробнее о нем расскажут 8 июня на Summer Game Fest. В ближайшие месяцы CD Pojekt Red планирует несколько мероприятий, где поделится планами и деталями о будущих проектах.

Относительно финансовых результатов CD Pojekt Red, за первый квартал 2023 финансового года холдинг заработал 175 миллионов злотых ($41,4 млн) — на 19% меньше, чем год назад. В то же время, чистая прибыль достигла 71,5 миллиона злотых ($17 млн ​​долларов), что на 16% меньше, чем в первом квартале 2022-го.