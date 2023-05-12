The Witcher 3 Next-Gen Update 4.03: візуальні покращення, виправлення помилок, зміни у механіках та підтримка Intel XeSS

CD Projekt RED випустила чергове оновлення для The Witcher 3 Next-Gen, в якому покращено продуктивність трасування променів, додано підтримку Intel XeSS та виправлені деякі проблеми.
В оновленні The Witcher 3 Next-Gen 4.03 представлені загальні покращення продуктивності глобального освітлення та відображень у режимі RTX, виправлено низку проблем з тінями та трасуванням. Усунуті збої при роботі з DirectX 11 на деяких відеокартах AMD, проблеми з освітленням та Screen Space Reflection. У гру додано підтримку Intel XeSS. Також внесено безліч візуальних, квестових та ігрових виправлень на всіх платформах.
Повний перелік змін:
ПК
- Виправлено помилку, через яку тіні рослинності з трасуванням променів «спалахували» залежно від близькості та кута зору Геральта.
- Виправлено проблему, через яку багаторазове відключення та включення відбитків і тіней з трасуванням променів могло призвести до появи чорних тіней на краях об’єктів.
- Виправлено проблему, через яку версія гри DirectX 11 могла аварійно завершувати роботу при запуску або після завантаження збереження на деяких відеокартах AMD.
- Додано підтримку Intel Xe Super Sampling, технології масштабування, яка використовує машинне навчання для підвищення продуктивності та якості зображення.
- Виправлено деякі проблеми з освітленням у Screen Space Reflections, коли глобальне освітлення з трасуванням променів відключено.
- Поліпшення продуктивності для глобального освітлення з трасуванням променів та відбиття з трасуванням променів.
- Виправлено помилку, через яку на екрані могли з’являтися фіолетові бризки при їзді на Плотві калюжами.
Консолі
- Спливне вікно Cross Progression тепер правильно відображатиме обліковий запис, до якого виконано вхід.
- Виправлено помилку, через яку на екрані інвентарю Геральта з’являлися темні смуги або тіні, коли на PlayStation 5 було включено режим продуктивності.
- Виправлено помилку, через яку гра могла ненадовго зависати при автозбереженні на консолях наступного покоління.
- Усунуто проблему падіння продуктивності на консолях актуального покоління при використанні відьмачого чуття у Боклері та Новиграді.
Візуальні зміни для ПК та новітніх консолей
- Виправлено помилку, через яку за певних погодних умов при включеному трасуванні променів на землі та стінах могла з’являтися сітка світлових плям.
- Павутина більше не змінює колір при переміщенні камери з увімкненим трасуванням променів.
- Виправлено помилку, через яку деякі текстури персонажів під час катсцен відображалися не повністю.
- «Крізь час і простір» — виправлено помилку, через яку туман в Отруєній долині був рожевим, а не білим.
- Додано мод Next Gen Script Fixes від Sergeanur
Квести та геймплей
- “У тіні Вічного вогню” – фонова музика квесту більше не відтворюватиметься після його завершення. Гравцям, які вже стикалися з цією проблемою, може знадобитися знову увійти до каналізації Новіграда або Оксенфурта.
- Додано можливість автоматичного застосування масел у бою.
- Геральт тепер не може їсти чи пити під водою нічого, крім зілля та відварів.
CDPR не розповіла про безліч більш дрібних змін у патчі.
Відсутність української локалізації та просідання нижче 30 fps – що не так з некст-ґен версією Witcher 3
Джерело: The Witcher