The Witcher 3 Next-Gen Update 4.03: візуальні покращення, виправлення помилок, зміни у механіках та підтримка Intel XeSS

CD Projekt RED випустила чергове оновлення для The Witcher 3 Next-Gen, в якому покращено продуктивність трасування променів, додано підтримку Intel XeSS та виправлені деякі проблеми.

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В оновленні The Witcher 3 Next-Gen 4.03 представлені загальні покращення продуктивності глобального освітлення та відображень у режимі RTX, виправлено низку проблем з тінями та трасуванням. Усунуті збої при роботі з DirectX 11 на деяких відеокартах AMD, проблеми з освітленням та Screen Space Reflection. У гру додано підтримку Intel XeSS. Також внесено безліч візуальних, квестових та ігрових виправлень на всіх платформах.

Повний перелік змін:

ПК

Виправлено ​​помилку, через яку тіні рослинності з трасуванням променів «спалахували» залежно від близькості та кута зору Геральта.

Виправлено ​​проблему, через яку багаторазове відключення та включення відбитків і тіней з трасуванням променів могло призвести до появи чорних тіней на краях об’єктів.

Виправлено ​​проблему, через яку версія гри DirectX 11 могла аварійно завершувати роботу при запуску або після завантаження збереження на деяких відеокартах AMD.

Додано підтримку Intel Xe Super Sampling, технології масштабування, яка використовує машинне навчання для підвищення продуктивності та якості зображення.

Виправлено деякі проблеми з освітленням у Screen Space Reflections, коли глобальне освітлення з трасуванням променів відключено.

Поліпшення продуктивності для глобального освітлення з трасуванням променів та відбиття з трасуванням променів.

Виправлено ​​помилку, через яку на екрані могли з’являтися фіолетові бризки при їзді на Плотві калюжами.

Консолі

Спливне вікно Cross Progression тепер правильно відображатиме обліковий запис, до якого виконано вхід.

Виправлено ​​помилку, через яку на екрані інвентарю Геральта з’являлися темні смуги або тіні, коли на PlayStation 5 було включено режим продуктивності.

Виправлено ​​помилку, через яку гра могла ненадовго зависати при автозбереженні на консолях наступного покоління.

Усунуто проблему падіння продуктивності на консолях актуального покоління при використанні відьмачого чуття у Боклері та Новиграді.

Візуальні зміни для ПК та новітніх консолей

Виправлено ​​помилку, через яку за певних погодних умов при включеному трасуванні променів на землі та стінах могла з’являтися сітка світлових плям.

Павутина більше не змінює колір при переміщенні камери з увімкненим трасуванням променів.

Виправлено ​​помилку, через яку деякі текстури персонажів під час катсцен відображалися не повністю.

«Крізь час і простір» — виправлено ​​помилку, через яку туман в Отруєній долині був рожевим, а не білим.

Додано мод Next Gen Script Fixes від Sergeanur

Квести та геймплей

“У тіні Вічного вогню” – фонова музика квесту більше не відтворюватиметься після його завершення. Гравцям, які вже стикалися з цією проблемою, може знадобитися знову увійти до каналізації Новіграда або Оксенфурта.

Додано можливість автоматичного застосування масел у бою.

Геральт тепер не може їсти чи пити під водою нічого, крім зілля та відварів.

CDPR не розповіла про безліч більш дрібних змін у патчі.

Джерело: The Witcher