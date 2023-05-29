Ні, Sony не купує CD Projekt Red. І, ні, Bend Studio не працює над Days Gone 2

Вчорашні чутки щодо потенційного поглинання Sony польської студії CD Projekt Red, відомої за іграми The Witcher і Cyberpunk 2077, та розробки студією Bend Studio продовження визнаного постапокаліптичного зомбі-екшену Days Gone наробили багато шуму попри їхнє швидке спростування.

Курс PR-менеджмент для тих, хто вже все вміє Директорка з корпоративних комунікацій Kyivstar поділиться досвідом і секретами успіху Хочу на курс

«Вибуховий інсайд» поширив надійний інсайдер, який раніше неодноразово ділився правдивою інформацією щодо Sony та новинами стосовно розвитку Destiny. Тож інформація, яку підхопило кілька авторитетних західних сайтів, досить швидко розлетілася мережею. Проте «пожежу» загасили в зародку.

В CDPR достатньо швидко відреагували та спростували чергову порцію чуток щодо ймовірного підписання угоди з Sony — що цікаво, минулого разу (у березні) повідомлялося, що угода фактично відбулася ще минулого року.

Lol on all the CDPR getting bought by Sony. CDPR is on Warsaw stock exchange and only around 36% is with the founders and board where the rest with many investments founds with a lot below 5% etc. This not any insider info – just information that is publicly available. — Rafal Jaki (@GwentBro) May 28, 2023

Інформацію щодо розробки Days Gone 2 теж виявилася «порожньою» — геймдиректор Days Gone розповів, що понад 90 розробників оригінальної команди, як і він, також більше не є частиною Bend Studio, і ні про яку розробку сиквелу не може бути й мови.

Too much time has passed, and over 90 people from the original team have left the studio. And Sony just doesn’t seem to care for it. — Jeff Ross (@JakeRocket) May 25, 2023

Курс Англійської. Ваш викладач англійської sucks? Підберемо викладача, який також любить Star Wars, а не Star Trek . Мені потрібен найкращий

Судячи з нещодавньої презентації та новин (скорочення команди онлайн-гри The Last of Us та її перенесення у графіку), наразі Sony у стратегії подальшого розвитку ігрового напряму PlayStation багато в чому покладається на Bungie (творці Destiny), яку купила минулого року.