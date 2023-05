Ні, Sony не купує CD Projekt Red. І, ні, Bend Studio не працює над Days Gone 2

Вчорашні чутки щодо потенційного поглинання Sony польської студії CD Projekt Red, відомої за іграми The Witcher і Cyberpunk 2077, та розробки студією Bend Studio продовження визнаного постапокаліптичного зомбі-екшену Days Gone наробили багато шуму попри їхнє швидке спростування.

«Вибуховий інсайд» поширив надійний інсайдер, який раніше неодноразово ділився правдивою інформацією щодо Sony та новинами стосовно розвитку Destiny. Тож інформація, яку підхопило кілька авторитетних західних сайтів, досить швидко розлетілася мережею. Проте «пожежу» загасили в зародку.

В CDPR достатньо швидко відреагували та спростували чергову порцію чуток щодо ймовірного підписання угоди з Sony — що цікаво, минулого разу (у березні) повідомлялося, що угода фактично відбулася ще минулого року.

Lol on all the CDPR getting bought by Sony. CDPR is on Warsaw stock exchange and only around 36% is with the founders and board where the rest with many investments founds with a lot below 5% etc. This not any insider info – just information that is publicly available.

— Rafal Jaki (@GwentBro) May 28, 2023