Відсутність української локалізації та просідання нижче 30 fps – що не так з некст-ґен версією Witcher 3

Оновлення наступного покоління Witcher 3 вийде 14 грудня. CD Projekt Red вже продемонструвала геймплей некст-ґен версії, але завжди можна знайти більше подробиць. Джерело Analista De Bits пролило ще трохи світла на те, чого слід очікувати від оновлення графіки The Witcher 3 на PS5 у порівнянні графіки на різних версіях консолі Sony.

Хороша новина полягає в тому, що The Witcher 3 на PS5 явно виглядає набагато краще, ніж на PS4 – впадає у вічі краще освітлення, відбиття, тіні та маса інших покращень. Час завантаження гри зменшився майже вдесятеро. Однак режим трасування променів дозволяє грати лише з відносно низькою роздільною здатністю та падінням частоти до 30 к/с.

Некст-ген патч The Witcher 3 на PS5 містить два візуальні режими – трасування променів та продуктивності. Режим трасування променів пропонує динамічний дозвіл 1440p, при цьому середня роздільна здатність не набагато перевищує 1080p (близько 1188p). Режим трасування променів націлений на 30 к/с, але у жвавих районах, таких як міста, можуть виникати часті тремтіння та падіння на 1-3 кадри. Проте реальний ігровий процес все одно виглядає плавно. Що стосується режиму «Продуктивність», то це динамічний (дуже динамічний) 4K, при якому найчастіша роздільна здатність становить лише близько 1548p. Продуктивність у цьому режимі теж не ідеальна – при частоті 60 к/с трапляються просідання до 50 к/с.

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Не можна заперечувати, що версія The Witcher 3 наступного покоління виглядає краще за оригінал, але оглядачі вважають, що можна було додати ще кілька візуальних опцій. Однією з них міг би бути середній режим графіки зі стабільною частотою 30/40 к/с без трасування променів, який би дозволив наблизити дозвіл до реального 4K.

Українські користувачі незадоволені відсутністю української локалізації у оновленні третього «Відьмака» та інших релізах CD Projekt Red – таких, як майбутній сюжетний додаток для Cyberpunk 2077 (обурення стосується й непідтвердженої наявності російської локалізації в останньому). Активісти закликають до бойкоту компанії.

Відьмак 3 від @CDPROJEKTRED має текстовий переклад чеською та угорською мовами, а українці не достойні, “от вам русік і не нийте” #boycottcdprojektred pic.twitter.com/VmQ4vz0BSz — Ігрооборона України 🇺🇦 (@GamewayUA) December 11, 2022

Подібні заяви виглядають дещо дивно стосовно гри, що вийшла 7 років тому і підтримується такий довгий час виключно ентузіазмом та волею виробника. При цьому CD Projekt Red проводить безплатне стажування для українських студентів, а також давно припинила продажі в росії та білорусі. Також варто зазначити, що існує величезна кількість ігор та інших культурних творів, що досі не перекладені українською мовою і конструктивна робота полягає у діалозі з їхніми видавцями та зусиллями, спрямованих на створення перекладу.

Крім покращеної графіки, некст-ген оновлення «Відьмак 3» на ПК, Xbox Series X/S та PS5 додасть елементи, що натхненні серіалом Netflix, квести та інші особливості геймплею. За день до офіційного виходу некст-ген версія Witcher 3 набрала на Metacritic 97 балів на основі 12 рев’ю критиків.

Канал вже випустив аналогічний порівняльний ролик для Xbox Series S | X, PS5 і PC.

Джерела: wccftech, ElAnalistaDeBits