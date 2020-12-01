Программное обновление 2020.48.5 для электромобилей Tesla улучшило навигацию, работу с сообщениями и добавило новые функции

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Компания Tesla приступила к распространению нового программного обновления 2020.48.5 для своих электромобилей. Это обновление принесло ряд улучшений в систему навигации, пользовательский интерфейс работы с текстовыми сообщениями, а также добавило несколько новых функций. Конкретный перечень функций зависит от модели автомобиля и региона. Например, обновление для навигационной системы на текущий момент распространяется только для владельцев автомобилей Tesla в Китае.

«Чтобы улучшить навигацию по сложным перекрёсткам автомагистралей и городским перекрёсткам, изображение перекрёстка с выделенной полосой движения теперь будет отображаться на сенсорном экране в виде пошаговых инструкций», — говорится в сообщении компании.

Для автомобилей Model S и Model X эти новые изображения с инструкциями будут появляться на экране панели приборов. В дальнейшем обновлённая навигация появится и в других регионах.

Также только для Китая добавлена функция быстрого мигания стоп-сигналов при сильном торможении. Этот вариант работы стоп-сигналов вряд ли попадёт на другие рынки из-за отличий в правилах, регламентирующих освещение транспортных средств.

С обновлением 2020.48.5 компания Tesla также вносит улучшения в интерфейс обмена текстовыми сообщениями. Последовательные сообщения от одного и того же отправителя теперь будут отображаться и диктоваться вместе для улучшения просмотра и прослушивания. В автомобилях Model 3 и Model Y теперь можно использовать правое колёсико прокрутки на рулевом колесе, чтобы отклонить входящее текстовое сообщение или перезаписать исходящее текстовое сообщение двойным нажатием.

Tesla также обновила режим Sentry Mode, чтобы иметь возможность записывать события, генерирующие предупреждения, непосредственно во встроенной памяти. Чтобы просмотреть или сохранить такой записанный клип, нужно подключить USB-устройство, запустить Dashcam Viewer и коснуться значка сохранения в правом нижнем углу экрана.

Для автомобилей Model S и Model X компания Tesla внедрила новый способ отсоединения зарядного кабеля:

«Теперь вы можете нажать маленькую чёрную кнопку слева от входа порта для зарядки, чтобы отсоединить зарядный кабель, когда ваш автомобиль разблокирован. Это может быть особенно полезно при зарядке с помощью кабелей для зарядки, у которых нет кнопки разблокировки на ручке разъёма», — поясняет компания.

При этом у автовладельцев по-прежнему есть возможность «отсоединить зарядный кабель с помощью других методов, таких как сенсорный экран автомобиля, мобильное приложение, кнопка на ручке разъёма или нажав и удерживая кнопку заднего багажника на брелоке».

Наконец, Tesla выпустила версию 0.2 своего автомобильного музыкального программного обеспечения TRAX. С его помощью можно просматривать и микшировать звуки с помощью новой драм-машины и переключателя инструментов.

Источник: electrek