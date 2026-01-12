Программист ХАЭС обжаловал статус "в розыске", который помешал его бронированию — что решил суд

Даже работники критических предприятий, таких, как атомная электростанция, не застрахованы от мобилизации. Программист не смог посетить ТЦК и СП из-за больничного и получил статус «в розыске» в «Резерв+».

Как сообщает dev.ua, работник Хмельницкой АЭС пытался обжаловать его внесение в розыск с соответствующим изменением статуса в программе «Резерв+». Этот статус заблокировал возможность бронирования программиста. У в июне прошлого года ему пришли две повестки, которые требовали визита в ТЦК до 24 июля.

За один день до предельного срока работник уведомил территориальный центр комплектации, что не может явиться из-за больничного, к заявлению он приобщил медицинские документы. По утверждению истца, ТЦК отказался их принять. Приложение «Резерв+» изменило статус военнообязанного на «Разыскивает ТЦК и СП». Соответственно, результат бронирования в «Дії» был отрицательным. Более того, ТЦК требовал у полиции доставки мужчины для составления административного протокола.

Работник атомной станции, считая эти действия незаконными, в иске просил признать эти действия незаконными, а обращение ТЦК в полицию — противоправным. Суд установил факты получения повесток и непосещения ТЦК в определенный срок как основание для обращения ТЦК в полицию. По его мнению, следует отделять наличие больничного и факт неявки. Правомерность оснований истца должна оцениваться в рамках административного дела, а не на этапе внесения соответствующих данных в реестр военнообязанных.

Суд подчеркнул, что отметка в «Резерв+» о нарушении правил воинского учета не является признанием вины — это лишь технический маркер, который позволяет ТЦК автоматически отправить обращение в полицию. В решении говорится, что право на бронирование не освобождает от обязанности явиться по повестке. Поэтому Хмельницкий окружной административный суд постановил, что действия ТЦК находились в пределах полномочий, а статус «в розыске» и дальнейшее обращение в полицию вполне правомерны. Истцу полностью отказано, с возможностью апелляции.