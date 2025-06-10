Уплата штрафов ТЦК в «Резерв+» появится уже в июне — с 50% скидкой

До конца июня в приложении «Резерв+» появится новая функция — теперь можно будет оплачивать штрафы за нарушение правил воинского учета прямо со смартфона. Об этой возможности начали говорить еще несколько месяцев назад, а теперь ее наконец удастся реализовать благодаря тому, что Владимир Зеленский подписал закон №4316-IX. Об этой новации рассказала заместитель министра обороны по вопросам цифровизации Екатерина Черногоренко.

«Это будет одно из цифровых достижений года. Не надо будет идти в ТЦК, брать счет, обращаться в банк и возвращаться с квитанцией. Человек сможет сделать это в несколько кликов. Это сильно уменьшит нагрузку на операторов ТЦК. Планируем запуститься в конце июня», — пояснила Екатерина Черногоренко.

Как будет работать оплата штрафов ТЦК в «Резерв+»

В приложении уже сейчас можно увидеть сообщение о нарушении правил воинского учета. Оно выглядит как красная лента с надписью «похоже, у вас проблемы с воинским учетом».

Скоро там появится новый раздел, где будет четко написано, в чем именно проявляется нарушение. Например, «не явился после оповещения» или «не прошел военно-врачебную комиссию».

Если нарушение действительно есть, появится кнопка «оплатить штраф». После нажатия на кнопку откроется окно, где будет оповещение о возможности сразу оплатить штраф онлайн, причем со скидкой 50% — если платить добровольно.

Перед оплатой пользователь проверяет свои данные и подписывает уже готовое заявление, которое автоматически отправляется в ТЦК и Службу правопорядка.

После того как документы обработают, выносится официальное постановление, и тогда уже можно оплачивать через платежную систему прямо в приложении. Квитанция об оплате будет храниться в реестре «Оберіг».

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На первом этапе эта функция онлайн оплаты штрафа будет касаться только тех, кто вовремя не обновил свои данные. Впоследствии в приложение «Резерв+» добавят и другие виды нарушений, которые можно будет оплатить онлайн.

Ранее Екатерина Черногоренко рассказала, что сейчас каждая третья отсрочка от мобилизации в Украине оформляется через приложение «Резерв+», а за год существования приложения у него уже есть более 4 млн пользователей и более 360 тыс. активных отсрочек. В планах на будущее ─ мгновенное отображение уведомлений от ТЦК в «Резерв+» и новые виды отсрочек.

Источник: Судебно-юридическая газета