«Проще изобрести технологию телепортации». Министр инфраструктуры Криклий заявил, что Гиперлупа в Украине не будет





В 2018 году Владимир Омелян, бывший министр инфраструктуры Украины, запустил инициативу HypeUA, нацеленную на реализацию футуристической концепции вакуумных поездов Hyperloop, предложенной в августе 2013 года Илоном Маском. Сейчас несколько компании, включая предприятие Маска, ведут разработки в этом направлении. Так вот при Омеляне Министерство инфраструктуры Украины заключило соглашение о сотрудничестве с Hyperloop Transportation Technologies (HTT), создало Центр транспортных инноваций HypeUA для реализации проекта, получило положительную оценку проекта от Национальной академии наук Украины (НАНУ) и начало готовиться к строительству тестового участка в Днепре. Но что говорят о перспективе появления вакуумных поездов в правительстве сейчас?

В интервью изданию «Наше місто» новый министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий заявил, что считает идею строить в Украине систему вакуумных поездов Hyperloop абсурдной.

«Мы с господином Омеляном друг друга уважаем. Никто никого не обижает и тем более не вспоминает о Гиперлупе. Я считаю, что идея, мягко говоря, абсурдная. И если мы хотим про что-то такое мечтать, то уже проще изобрести технологию телепортации. Это однозначно и быстрее и проще. И новые дистанции так можно организовывать. В нашем случае, к сожалению, Гиперлупа не будет. Но я все равно хочу, чтобы украинская инфраструктура ездила, летала, плавала и развивалась максимально по всем направлениям». Владислав Криклий, министр инфраструктуры Украины.

Таким образом, очевидно, что проект HypeUA прикрыли и никаких тестовых участков для испытаний вакуумных поездов в Днепре никто строить не будет, хотя вся эта затея изначально выглядела, мягко говоря, странной. Как известно, за время работы в правительстве Омелян сделал множество громких заявлений, о которых мы рассказывали в новостях нашего сайта, и стал героем огромного количества мемов и шуток. Очевидно, что переговоры с Tesla касательно строительства в Украине автомобильного завода тоже никто в новом правительстве вести не собирается.

Источник: Наше місто