Прямая видеотрансляция торгов «с голоса» тендера по продаже 4G-лицензий в диапазоне 2600 МГц

Менее чем через час начнутся торги «с голоса» в рамках ранее объявленного тендера по продаже 4G-лицензий в диапазоне 2600 МГц. Мероприятие пройдет в помещении Украинского государственного центра радиочастот, а на канале регулятора в YouTube будет вестись прямая трансляция с места событий, которую мы и предлагаем вам посмотреть вместе с нами. Наш корреспондент будет присутствовать на мероприятии, так что по мере продвижения торгов мы будет обновлять новость и добавлять все важные детали.

Отметим, что всего в рамках торгов предложены следующие лоты:

Лот № 1 (20 МГц): частоты 2540-2545, 2565-2570/2660-2665, 2685-2690 МГц

Лот № 2 (10 МГц): частоты 2535-2540/2655-2660 МГц

Лот № 3 (10 МГц): 2530-2535/2650-2655 МГц

Лот № 4 (10 МГц): 2525-2530/2645-2650 МГц

Лот № 5 (10 МГц): 2520-2525/2640-2645 МГц

Лот № 6 (10 МГц): 2510-2515/2630-2635 МГц

Лот № 7 (10 МГц): 2515-2520/2635-2640 МГц

На прошлой неделе «большая тройка» украинских операторов сотовой связи огласила ценовые предложения: Vodafone Украина предложила максимум (572 млн грн) за лот №1 шириной 20 МГц, а «Киевстар» больше заинтересовала середина диапазона – лоты №2, 3, 4, за который он готов заплатить по 293 млн грн. Все оставшиеся лоты шириной 10 МГц – № 5, № 6 и № 7 все три оператора оценили одинаково – по 286 млн грн каждый. Суммарно операторы готовы заплатить 2 млрд 309 млн грн, но, вероятно, по итогам сумма окажется более высокой. Это мы узнаем уже очень скоро.

По условиям тендера, один участник не может быть признан победителем тендера по лотам, которые совокупно предусматривают предоставление права на пользование полос радиочастот шириной более 60 МГц из доступных 80 МГц на тендере. При этом через пять лет в каждом регионе Украины должна стоять минимум одна базовая станция: для освоения первого региона оператору дается 6 месяцев с начала срока действия лицензии и плюс два месяца для каждого последующего региона.

Обновлено:

Торги вот вот начнутся:

Первый, как говорится, пошел. Победителем торгов по первому лоту шириной 20 МГц неожиданно стала компания lifecell, предложившая наиболее высокую ставку 601 млн 600 тыс. грн.