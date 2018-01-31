Прямая видеотрансляция торгов «с голоса» тендера по продаже 4G-лицензий в диапазоне 2600 МГц
Менее чем через час начнутся торги «с голоса» в рамках ранее объявленного тендера по продаже 4G-лицензий в диапазоне 2600 МГц. Мероприятие пройдет в помещении Украинского государственного центра радиочастот, а на канале регулятора в YouTube будет вестись прямая трансляция с места событий, которую мы и предлагаем вам посмотреть вместе с нами. Наш корреспондент будет присутствовать на мероприятии, так что по мере продвижения торгов мы будет обновлять новость и добавлять все важные детали.
Отметим, что всего в рамках торгов предложены следующие лоты:
Лот № 1 (20 МГц): частоты 2540-2545, 2565-2570/2660-2665, 2685-2690 МГц
Лот № 2 (10 МГц): частоты 2535-2540/2655-2660 МГц
Лот № 3 (10 МГц): 2530-2535/2650-2655 МГц
Лот № 4 (10 МГц): 2525-2530/2645-2650 МГц
Лот № 5 (10 МГц): 2520-2525/2640-2645 МГц
Лот № 6 (10 МГц): 2510-2515/2630-2635 МГц
Лот № 7 (10 МГц): 2515-2520/2635-2640 МГц
На прошлой неделе «большая тройка» украинских операторов сотовой связи огласила ценовые предложения: Vodafone Украина предложила максимум (572 млн грн) за лот №1 шириной 20 МГц, а «Киевстар» больше заинтересовала середина диапазона – лоты №2, 3, 4, за который он готов заплатить по 293 млн грн. Все оставшиеся лоты шириной 10 МГц – № 5, № 6 и № 7 все три оператора оценили одинаково – по 286 млн грн каждый. Суммарно операторы готовы заплатить 2 млрд 309 млн грн, но, вероятно, по итогам сумма окажется более высокой. Это мы узнаем уже очень скоро.
По условиям тендера, один участник не может быть признан победителем тендера по лотам, которые совокупно предусматривают предоставление права на пользование полос радиочастот шириной более 60 МГц из доступных 80 МГц на тендере. При этом через пять лет в каждом регионе Украины должна стоять минимум одна базовая станция: для освоения первого региона оператору дается 6 месяцев с начала срока действия лицензии и плюс два месяца для каждого последующего региона.
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Торги вот вот начнутся:
Первый, как говорится, пошел. Победителем торгов по первому лоту шириной 20 МГц неожиданно стала компания lifecell, предложившая наиболее высокую ставку 601 млн 600 тыс. грн.
- 4 июля 2017 года, Кабмин Украины согласовал минимальную стоимость лицензий на запуск связи по стандарту 4G в диапазоне 2600 МГц на уровне 2,3 млрд грн.
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- Позже, 9 августа 2017 года, правительство согласовало проведение 4G-тендера в диапазоне 1800 МГц с минимальной ценой на уровне 4 млрд грн. Изначально проведение двух тендеров планировалось на конец текущего года, однако окончательная дата не была определена.
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- В середине октября было объявлено о конверсии частот в диапазоне 2600 МГц, которые добровольно освободила «ММДС-Украина». Компания получит до 25% от стартовой стоимости сданных частот в качестве компенсации за конверсию. Таким образом, «ММДС Украина» вернет государству 80 МГц в спектре 2,6 ГГц на нужды 4G-аукциона, а взамен получит до 570 млн грн компенсации.
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- 9 ноября НКРСИ объявила дату и условия проведения 4G-тендера в диапазоне 2600 МГц, предложив 7 лотов за 2,2 млрд грн и 500 млн грн компенсации «ММДС Украина» за конверсию частот, которые, как позже выяснилось, последней обошлись в 147 раз дешевле.
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- 21 декабря 2017 года стало известно, что аукцион по продаже лицензий на 4G в диапазоне 1800 МГц начнется 26 февраля 2018 года. Прием заявок от желающих принять участие в тендере НКРСИ проводился с 26 декабря 2017 до 26 января 2018 года, лицензии выдадут в начале марта 2018 года.