Принтерная революция: в США хотят запретить одноразовые картриджи

Новое постановление мэрии Лос-Анджелеса будет касаться чернил и тонеров, которые невозможно должным образом переработать. Это часть более широкой инициативы муниципалитета превратить Лос-Анджелес в город с нулевыми отходами.





Городской совет проголосовал за создание постановления, которое запретит одноразовые картриджи для принтеров, которые не подлежат повторной заправке или для которых производитель не предлагает программу обратной приемки. Большинство принтеров — лазерных и струйных — работают на картриджах, которые по своей конструкции являются одноразовыми: когда чернила или тонер заканчиваются, приходится покупать новый. Ситуацию усугубляют ограничения по DRM, которые производители часто встраивают в картриджии, из-за чего их обычно невозможно просто заправить самостоятельно. Власти Лос-Анджелеса стремятся положить конец устаревшим нормам в сфере печати.

Речь идет фактически о любых модулях с чернилами или тонером, которые в конечном итоге оказываются на свалке — без возможности надлежащей переработки, а следовательно, противоречат стремлению города к нулевым отходам. Картриджи для принтеров обычно изготавливают из сочетания пластика, металла и химических веществ, что затрудняет их утилизацию. Город может классифицировать их как опасные отходы, но даже в таком случае на свалке им понадобились бы сотни лет, чтобы разложиться. Поскольку они изначально созданы для выброса, реальное решение заключается в устранении первопричины проблемы — именно поэтому и вводится запрет.

Стоит уточнить: городской совет Лос-Анджелеса не пытается решить кризис с ценами на чернила или даже вопрос доступности. Большинство потребителей учитывают только начальную стоимость принтера на полке магазина. Подход здесь экологический и тесно связан с сокращением лишних цепей в системе дистрибуции. Даже если производитель формально обязан забирать пустой картридж, в этом нет смысла, если он все равно выбрасывается от вашего имени. Еще один аспект — огромное количество вариантов на рынке, где можно найти дубликаты или контрафактные картриджи, наносящие вред производству. Такие копии также не предназначены для повторной заправки: они просто дешевле, а их существование негативно влияет на производственный сектор, что не устраивает власти.





Поэтому новый закон также нацелен на одноразовые картриджи, которые нарушают авторское право или права интеллектуальной собственности. Поэтому, истории о компаниях, которые блокируют сторонние чернила или тонер через обновление прошивки, скорее всего, никуда не исчезнут. Это постановление касается исключительно контроля над лишними отходами, вызванными картриджами, которые пользователь вынужден выбрасывать без каких-либо программ переработки или повторного производства. Впрочем, документ еще должен пройти полное утверждение, прежде чем стать законом и вступить в силу.

Это не первый прецедент административных ограничений на использование одноразовых картриджей в США: до этого в Сан-Франциско запретили использование одноразовых принтерных картриджей в работе муниципальных органов. Запрет имеет целью уменьшить отходы и стимулировать закупку более экологичных расходных материалов. Еще один подобный пример экологической инициативы касается Европейского региона: Каталония (Испания) приняла закон, запрещающий одноразовые картриджи для принтеров с 1 января 2025 года.

Эти меры обычно являются частью более широкого законодательства по устранению излишних отходов и переходу к циркулярной экономике, где запрещается распространение и продажа не перезаправляемых или не многоразовых картриджей и тонеров — заставляя производителей и потребителей выбирать более устойчивый формат ресурсов. Тенденция к ограничению одноразовых продуктов, включая картриджи для принтеров, становится частью глобального экологического движения.

Источник: TomsHardware.com