В принтерах HP появится искусственный интеллект — он уберет рекламу и странное форматирование при печати

Искусственный интеллект «захватывает» принтеры, и устройства HP — первые в очереди.

Новая функция HP Print AI доступна с сегодняшнего дня в «эксклюзивной» бета-версии и предлагает функцию «идеального вывода», которая очистит распечатки веб-страниц от нежелательного содержимого: например, рекламы или странного форматирования (ниже фото до и после применения функции).

Искусственный интеллект также оптимизирует печать электронных таблиц и диаграмм, которые будут оставаться на одной странице неразделенными, и сможет реагировать на «разговорные подсказки» — так, с помощью ваших инструкций устройство, например, может превратить фото в поздравительную открытку, добавив определенные стили и шрифты.

По словам HP, новые функции Print AI появятся в публичної версии в течение 2025 года. Однако перечень моделей, которые их будут поддерживать пока не предоставляют, как и не уточняют, нужно ли будет установить дополнительное программное обеспечение.

Ранее HP запустила новую подписку, которая предоставляет принтер в аренду (с определенным ограничением на количество страниц) и чернил за ежемесячные взносы в $36.

Источник: HP

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