Новости IT-бизнес 12.08.2025 comment views icon

Корейский Starbucks запретил приносить ПК и принтеры в кофейни

author avatar

Катерина Даньшина

Редактор новостей

Корейский Starbucks запретил приносить ПК и принтеры в кофейни

Сеть Starbucks в Южной Корее вводит «жесткие» меры против людей, которые часами учатся или работают в кафе. Отныне в заведения запрещено приносить ПК, принтеры, настольные перегородки и другие устройства, которые так или иначе позволяют обустроить там «мини-офисы».

Согласно новой политике, которую на прошлой неделе руководство разослало во все кофейни Starbucks по стране, работники устно будут информировать клиентов о требовании убрать оборудование, если увидят такое на столах.

Оголошення в корейському Starbucks у Південній Кореї окреслює нові правила, що обмежують використання офісного обладнання / Starbucks Korea
Объявление в корейском Starbucks с новыми правилами, ограничивающими использование офисного оборудования / Starbucks Korea

Тенденция «работы в кафе» усилилась в последние годы с распространением фрилансерской работы, вызывая жалобы у других клиентов, которым в это время не хватало в заведениях мест.

  • Корейский научно-исследовательский институт пищевой промышленности подсчитал в 2019 году, что кофе стоимостью 4100 вон ($3) покрывает лишь 1 час 42 минуты времени, проведенного за столом, прежде чем он станет нерентабельным. В 2024 году этот показатель снизился до 1 часа 31 минуты.

Некоторые сети установили ограничения на пребывание более 2 часов или отключение доступа к розеткам, тогда как Starbucks взялся за более категоричный подход.

Недавно в одной из кофеен Starbucks заметили клиента с экраном и клавиатурой за перегородкой на столе, который таким образом обустроил себе личную рабочую территорию. Другой пошел дальше и принес в заведение принтер. В целом таких забавных примеров в сети много.

«После серии жалоб мы пересмотрели этот вопрос внутренне и выдали новые рекомендации для всех кофеен, начиная с четверга», — заявил представитель Starbucks Korea. «Это сделано для того, чтобы обеспечить нашим клиентам более комфортный опыт пребывания и уменьшить риск краж техники в момент, когда места остаются без присмотра в течение длительного времени».

Следует отметить, что запрет не распространяется на обычные ноутбуки.

Ранее ITC рассказывал о новом тренде среди работников Сан-Франциско, которые повсеместно носят с собой ИИ-диктофоны для записи разговоров, а также о боссе Cognition, который не верит в work-life balance и поставил работниками ультиматум: уйти с 9 зарплатами или же работать 80+ часов в неделю.

Привет, 996: ИИ-стартапы переходят на противоречивую практику Китая с 72-часовой рабочей неделей

Источник: KoreaJoongAngDaily, KoreaHerald

Популярные новости

arrow left
arrow right
Боссы ИИ-стартапов обнаружили, что нанимали одного и того же айтишника из Индии — он работал в 4-х одновременно
Самый богатый человек Индии хочет превратить каждый телевизор страны в ПК
Инженер из Китая отсудил у компании $3 тыс. за принуждение к онлайн-обучению после работы
Персеиды в Украине: как увидеть звездопад в ночь на 13 августа
Обзор приложения UKRSIB online 2.0: новое измерение банкинга
ТОП 10 самых популярных авто на рынке Украины в 2025 году
Приквел "Рэмбо" о Вьетнаме нашел юную замену Сталлоне — и это не Райан Гослинг
NVIDIA и AMD будут отдавать США 15% доходов от продажи чипов ИИ в Китай, — Трамп подтвердил
На этом NAS можно играть: хранилище данных Minisforum N5 Pro оснащено AMD Ryzen AI 9 HX PRO 370
Что произойдет со стейблкоинами к 2030 году: три прогноза
Когда мама не купила компьютер: пользователь собрал "игровой ПК AMD" из картона, и он некоторым образом работает
10 лучших игровых приквелов по версии IGN — от Divinity до Metal Gear Solid
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить