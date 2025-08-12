Корейский Starbucks запретил приносить ПК и принтеры в кофейни

Сеть Starbucks в Южной Корее вводит «жесткие» меры против людей, которые часами учатся или работают в кафе. Отныне в заведения запрещено приносить ПК, принтеры, настольные перегородки и другие устройства, которые так или иначе позволяют обустроить там «мини-офисы».

Согласно новой политике, которую на прошлой неделе руководство разослало во все кофейни Starbucks по стране, работники устно будут информировать клиентов о требовании убрать оборудование, если увидят такое на столах.

Тенденция «работы в кафе» усилилась в последние годы с распространением фрилансерской работы, вызывая жалобы у других клиентов, которым в это время не хватало в заведениях мест.

Корейский научно-исследовательский институт пищевой промышленности подсчитал в 2019 году, что кофе стоимостью 4100 вон ($3) покрывает лишь 1 час 42 минуты времени, проведенного за столом, прежде чем он станет нерентабельным. В 2024 году этот показатель снизился до 1 часа 31 минуты.

Некоторые сети установили ограничения на пребывание более 2 часов или отключение доступа к розеткам, тогда как Starbucks взялся за более категоричный подход.

Недавно в одной из кофеен Starbucks заметили клиента с экраном и клавиатурой за перегородкой на столе, который таким образом обустроил себе личную рабочую территорию. Другой пошел дальше и принес в заведение принтер. В целом таких забавных примеров в сети много.

«После серии жалоб мы пересмотрели этот вопрос внутренне и выдали новые рекомендации для всех кофеен, начиная с четверга», — заявил представитель Starbucks Korea. «Это сделано для того, чтобы обеспечить нашим клиентам более комфортный опыт пребывания и уменьшить риск краж техники в момент, когда места остаются без присмотра в течение длительного времени».

Следует отметить, что запрет не распространяется на обычные ноутбуки.

Источник: KoreaJoongAngDaily, KoreaHerald