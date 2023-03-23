Присланная по почте флешка взорвалась в лицо эквадорскому журналисту – еще четыре таких теракта удалось предотвратить

В истории уже было достаточно примеров того, что не стоит вставлять в компьютер неизвестную флешку. Накопители сомнительного происхождения могут повредить данные, заразить вирусом или полностью вывести из строя ПК. Эквадорский журналист решил проигнорировать возможную опасность – и получил не компьютерные, а вполне физические повреждения.

Получив флешку, Ленин Артиеда, сотрудник телекомпании Ecuavisa из Гуаякиля, конечно же вставил ее в свой компьютер – после чего накопитель взорвался. По словам полиции, журналист получил легкие травмы рук и лица, больше никто не пострадал. Взорвавшаяся флешка содержала гексоген и детонировала от напряжения 5 В. Взрывчатое вещество содержалось в капсулах размером около 1 см. Только половина заряда была активирована, что и спасло Артиеду от более значительных повреждений.

Fundamedios, эквадорская некоммерческая организация, занимающаяся правами СМИ, заявила, что письма с USB-накопителями были отправлены еще двум журналистам в Гуаякиле и двум журналистам в столице государства, Кито.

Альваро Росеро, работающий на радиостанции EXA FM, также получил конверт с флешкой 15 марта. Он передал ее продюсеру, который использовал кабель с адаптером для подключения накопителя к компьютеру. Сотрудникам радиостанции повезло больше: флешка не взорвалась. Полиция установила, что в ней была взрывчатка – она не взорвалась из-за отсутствия достаточного электропитания в адаптере.

Милтон Перес из офиса телекомпании Teleamazonas в Кито мог также пострадать от взрыва, если бы правильно подключил флешку к компьютеру. Еще один заряд предназначался Карлосу Вере из Гуаякиля – его перехватила полиция. Также полицейские произвели контролируемый подрыв накопителя, адресованного Маурисио Айоре из TC Televisión в том же городе.

Министр внутренних дел Эквадора Хуана Сапата подтвердила, что во всех пяти случаях использовались USB-устройства одного и того же типа – целью акции было заставить журналистов замолчать. Fundamedios попыталась пролить свет на мотивацию террористов, но информация по делу ограничена по причине ведущегося расследование террористического акта властями Эквадора. Правозащитники говорят, что угрозы и данные, которые поступали ранее к журналистам, указывают на политическую подоплеку.

В Эквадоре происходили и другие акты насилия, направленные против представителей СМИ: в их числе стрельба на телеканале RTS и взрыв бомбы на том же Teleamazonas в 2020 году. В стране наблюдается всплеск преступности, связанный с деятельностью наркокартелей.

В условиях российской военной агрессии против Украины еще раз хотим предостеречь от любого контакта с незнакомыми предметами, приходят ли они по почте или просто валяются на улице. Как показывает практика, непроверенная флешка может повредить не только данные на ПК.

Источник: Ars Technica