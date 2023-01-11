Притула и Стерненко отчитались о сборе «На помсту» — за 352 млн грн купили 142 дрона-камикадзе дальностью полета 30, 200 и 800 км

Фонд Сергея Притулы при содействии Сергея Стерненко собрал 352 млн гривен на дроны-камикадзе для сил обороны Украины. Сбор «На отмщение» был организован 10 октября, во время массированной российской ракетной атаки Украины Сегодня волонтеры показали купленные БПЛА и отчитались о затратах на них. На пожертвования были приобретены:

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50 дронов весом 3 кг с дальностью 30 км – 100 226 300 грн

42 дрона весом 8 кг с дальностью 200 км – 51 168 600 грн

50 дронов весом 30 кг с дальностью 800 км – 200 млн грн

Представленные беспилотники способны сильно усложнить жизнь российских оккупантов на линии фронта, прифронтовых территориях и в глубине территории государства-агрессора, включая его столицу, москву.

Ударные БПЛА-камикадзе применяются для точечной ликвидации боевой техники противника, включая артиллерию и РСЗО. Беспилотники с высокой дальностью полета способны эффективно поражать военные цели на значительном расстоянии, как показал загадочный инцидент на аэродроме энгельс-2 и в других местах. российские оккупанты всё еще имеют преимущество в дальности средств поражения – используемые ими крылатые ракеты способны пролететь 2000 км до цели.

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Остаток суммы размером 565 100 грн будет потрачен на покупку комплекса БПЛА «Валькірія», служащего для наведения и разведки. В него входят два беспилотника, дневная и ночная полезная нагрузка, станция управления в виде защищенного ноутбука, антенны и дополнительное оборудование. Беспилотники работают на расстоянии до 34 км и высоте до 2 км. Комплекс производит ТОВ «Авіаційні системи України».

Волонтеры будут помогать фронту и в дальнейшем – в этом им способен помочь каждый своими пожертвованиями. Узнать, куда переводить средства, можно на официальном сайте Фонда Сергея Притулы, а также в официальных Telegram-каналах и социальных сетях Притулы и Стерненко. Доверяйте только официальным каналам связи проверенных волонтеров – они не объявляют сбор средств в других местах и не обращаются с просьбами о пожертвованиях в приватных сообщениях.