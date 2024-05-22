Признавайтесь, кто из вас? В iPhone появится эмодзи лица с мешками под глазами

В Unicode создали семь новых эмоций, которые можно будет увидеть на iPhone и других устройствах, вероятно, в конце 2024 или начале 2025 года.

Новые символы включают отпечаток пальцев, лопату, арфу, дерево без листьев, свеклу, лужу (или брызги воды), и — лицо с мешками под глазами, которое может стать самым популярным (я, к примеру, планирую использовать его, когда буду просить отпуск, а может и для всех рабочих задач 🙂 ).

Период бета-тестирования новых эмодзи продлится до 2 июля, а после этого выйдет релиз Unicode 16 и символы будут официально утверждены. Обычно, производителям смартфонов, например Apple, нужно несколько месяцев, чтобы создать иллюстрацию для новых одобренных смайлов, поэтому, вероятно, мы увидим их на iPhone после запуска iOS 18 (издание Macrumors предполагает, что в марте 2025 года, когда выйдет iOS 18.4).

Предыдущая коллекция Emoji 15.1 от Unicode включала феникс, коричневый гриб и гендерно-нейтральные семьи.